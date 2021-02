DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China und Südkorea (Neujahrsfest) sowie Japan (Tag der Reichsgründung) bleiben die Börsen geschlossen. In Hongkong und Singapur findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.648,37 -0,35% +2,69% Stoxx50 3.172,11 -0,08% +2,05% DAX 13.932,97 -0,56% +1,56% FTSE 6.524,36 -0,11% +1,10% CAC 5.670,80 -0,36% +2,15% DJIA 31.341,19 -0,11% +2,40% S&P-500 3.901,45 -0,25% +3,87% Nasdaq-Comp. 13.949,24 -0,42% +8,23% Nasdaq-100 13.623,45 -0,46% +5,70% Nikkei-225 29.562,93 +0,19% +7,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,11 -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,89 58,36 +0,9% 0,53 +21,1% Brent/ICE 61,51 61,09 +0,7% 0,42 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.841,08 1.838,90 +0,1% +2,18 -3,0% Silber (Spot) 27,06 27,30 -0,9% -0,24 +2,5% Platin (Spot) 1.232,85 1.181,23 +4,4% +51,63 +15,2% Kupfer-Future 3,78 3,72 +1,6% +0,06 +7,4%

Bereits den achten Tag in Folge aufwärts geht es mit Ölpreisen, nachdem sowohl von einem US-Branchenverband wie auch von der US-Energieagentur deutlich gesunkene Ölvorräte gemeldet wurden.

FINANZMARKT USA

Behauptet - Nach der Verschnaufpause am Vortag haben die Indizes gleich zum Start zwar wieder neue Rekordhochs erreicht, zur New Yorker Mittagszeit liegen sie aber moderat im Minus. Ein Schwächeanfall hatte die Indizes im Vormittagshandel zunächst stärker gedrückt. Tendenziell positiv aufgenommen werden im Januar nur moderat und wie erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise, weil sie Sorgen vor einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank dämpfen. Auf Unternehmensseite hatte Coca-Cola (plus 0,3 Prozent) pandemiebedingt zwar einen Rückgang beim Quartalsumsatz um 5 Prozent zu verkraften, das war aber nicht so schwach wie befürchtet. Auch beim Gewinn wurden die Prognosen übertroffen. Under Armour schießen um 8,2 Prozent nach oben. Der Sportartikelhersteller erwartet wie Coca-Cola 2021 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. 2020 kehrte Under Armour zudem in die Gewinnzone zurück. General Motors (GM) hat die Erwartungen der Analysten zwar ebenfalls übertroffen, die Aktie steht dennoch unter Druck und verliert 3,9 Prozent. Die derzeitig viele Autobauer treffende Chip-Knappheit könnte das Ergebnis 2021 um 2 Milliarden Dollar schmälern, teilte GM mit. ie Twitter-Aktie macht einen Satz um 8 Prozent. Der Kurznachrichtendienst hat das zweite Mal in seiner Unternehmensgeschichte ein Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar abgeschlossen. Lyft machen einen Sprung um knapp 6 Prozent. Der Fahrdienstvermittler schnitt umsatzmäßig besser als befürchtet ab. Dagegen geben Cisco 4 Prozent ab. Der Technologiekonzern hat zwar die Markterwartungen übertroffen, doch blieben die Umsätze in bestimmten Segmenten hinten den Erwartungen zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Europas Börsen haben bei einem insgesamt recht ruhigen Geschäft mit Abgaben geschlossen. Neue fundamentale Erkenntnisse gab es nicht. Bis Börsenschluss war der Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs noch nicht beendet. Thyssenkrupp gewannen 6,4 Prozent, der Stahl- und Industriekonzern kehrte im ersten Geschäftsquartal operativ in die schwarzen Zahlen zurück. Der Nettogewinn der Societe Generale (2,8 Prozent) hob sich laut der Citigroup deutlich positiv von den Konsenserwartungen ab. Amundi (plus 1,1 Prozent) hat, wie ein Großteil der Wettbewerber, ein starkes Schlussquartal 2020 hingelegt. Nach Zahlen, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegten, setzten bei Delivery Hero (minus 3 Prozent) Gewinnmitnahmen ein. Heidelberger Druckmaschinen haussierten mit plus 17,1 Prozent. Positiv wurde an der Börse die Anhebung der EBITDA-Marge ohne Restrukturierungsergebnis auf rund 7 Prozent gewertet. Für die Aktie von Grenke ging es um 10,8 Prozent nach oben. Hier wandte sich der Aufsichtsratschefan die Investoren und betonte, dass die bekannt gewordene Kritik an der Internen Revision und der Compliance keine Auswirkungen auf die Bilanz habe. Leoni stiegen um 14 Prozent. Am Vorabend hatte der Motorrad-Hersteller Pierer mitgeteilt, dass er seinen Leoni-Anteil auf gut 10 Prozent ausgebaut hat. Nach einem konservativen Ausblick ging es für die Papiere von Moeller-Maersk um 6,8 Prozent nach unten. Der Bezahldienstleister Adyen (plus 8,7 Prozent) hat im zweiten Halbjahr 2020 dank höherer Umsätze und Zahlungsvolumina mehr verdient. Der vorsichtige Ausblick von Heineken könnte das kurzfristige Kurspotenzial begrenzen, so die Einschätzung der Citi-Analysten. Für die Heineken-Aktie ging es um 5,1 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Di, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,2131 +0,11% 1,2127 1,2096 -0,7% EUR/JPY 126,97 +0,20% 126,81 126,58 +0,7% EUR/CHF 1,0788 -0,24% 1,0810 1,0809 -0,2% EUR/GBP 0,8762 -0,12% 0,8779 0,8773 -1,9% USD/JPY 104,67 +0,09% 104,54 104,66 +1,3% GBP/USD 1,3847 +0,23% 1,3823 1,3787 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,4293 +0,14% 6,4265 6,4243 -1,1% Bitcoin BTC/USD 44.616,00 -4,87% 46.277,75 46.394,00 +53,6%

Der Dollar zeigt sich nach dem schwachen Dienstag halbwegs stabilisiert, er gibt um 0,1 Prozent nach - gemessen am Dollar-Index.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Für Bewegung sorgte vor allem die Berichtssaison. Von der Wall Street kamen zuletzt verhaltene Impulse. Nach den jüngsten Rekordhochs hatten die Indizes dort eine Verschnaufpause eingelegt. Das Sentiment ist jedoch weiter positiv in Erwartung des 1,9 Billionen Dollar schweren Hilfspakets der neuen US-Regierung. Am kräftigsten aufwärts ging es an den chinesischen Börsen. Der Schanghai-Composite schloss vor der einwöchigen Feiertagspause zum Neujahrsfest 1,4 Prozent fester, der Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong stieg im späten Handel um 1,7 Prozent. Gestützt wurde der HSI von Technologiewerten. So rückte das Schwergewicht Tencent 2,8 Prozent vor. Hintergrund sind Medienberichte, wonach der Technologiekonzern sein Spiele-Geschäft - die größte Einnahmequelle - umstrukturieren will. Der Nikkei-Index in Tokio stieg um 0,2 Prozent. Japan Tobacco knickten um 7,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen für 2021 einen Rückgang des Nettogewinns um 23 Prozent und eine Dividendenkürzung prognostiziert hatte. Nexon fielen um 6,5 Prozent. Der Entwickler von Computerspielen hatte für das erste Quartal einen Gewinneinbruch angekündigt. Toyota Motor rückten nach Vorlage von Geschäftszahlen um 1,7 Prozent vor.Wettbewerber Honda hatte am Vortag bereits nach Handelsschluss Einblicke in die Geschäftszahlen gewährt. Dank Kostensenkungen und höherer Autoverkäufe in den USA und Japan hatte sich der Nettogewinn im dritten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Die Aktie legte um 5,1 Prozent zu. In Südkorea zeigte sich der Kospi mit einem Plus von 0,5 Prozent. Für die Aktie des Technologie-Unternehmens Kakoa ging es 6,2 Prozent aufwärts - nach soliden Geschäftszahlen für das vierte Quartal. Kia Motors erholten sich etwas von dem kräftigen Einbruch der vergangenen Tage mit einem Plus von 1,8 Prozent. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent höher. Gestützt wurde der Index von den Technologiewerten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Metro verdient weniger - Ziele Geschäftsjahr bekräftigt

Metro hat im ersten Geschäftsquartal die coronabedingten Lockdowns in der Hauptkundengruppe Restaurants, Hotels und Caterer gespürt. Entsprechend entwickelten sich Umsatz und Gewinne rückläufig, der Gewinn sank überproportional zum Umsatz. Dennoch bestätigte der MDAX-Konzern die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September endet. Die derzeitige Prognose nimmt teils coronabedingte Einschränkungen bis Mitte Februar an.

Schulze verteidigt Scholz bei Nord Stream 2 - Kein "schmutziger Deal"

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verteidigt. Sie weise es "deutlich zurück, dass es irgendwelche schmutzige Deals da gibt", sagte Schulze auf eine Frage aus der Grünen-Fraktion anlässlich der Regierungsbefragung im Bundestag. "Das ist nicht der Fall."

Bund will IT-Wirtschaft mit leichterem Datenzugang ankurbeln

Der Bund will den Zugang zu seinen Daten erleichtern und damit die Digitalwirtschaft voranbringen. Dazu hat das Bundeskabinett den Entwurf für das überarbeitete E-Government-Gesetz beschlossen. Es verpflichtet erstmals Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts zur Bereitstellung offener Daten und gilt auch für abgeschlossene Forschungsvorhaben der Bundesverwaltung.

Insolvenzverwalter von Air Berlin scheitert vor Bundesverfassungsgericht

Der Insolvenzverwalter von Air Berlin ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit Beschwerden gegen Urteile zugunsten der Piloten gescheitert. Seine acht Verfassungsbeschwerden würden nicht zur Entscheidung angenommen, teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mit. Es ging um frühere Urteile des Bundesarbeitsgerichts, das Kündigungen von Piloten für unwirksam erklärt hatte. (Az. 1 BvR 1771/20 u.a.)

Discounterriese Aldi schiebt US-Expansion weiter an

Der deutsche Lebensmittelhändler Aldi beschleunigt seine US-Expansion und will in diesem Jahr 100 neue Niederlassungen eröffnen. Die Geschäfte sollen sich auf die Regionen Arizona, Florida, Kalifornien und den Nordosten konzentrieren.

Deutz verlängert Mandat von Vorstandschef Hiller um fünf Jahre

Der Chef des Motorenherstellers Deutz bleibt weitere fünf Jahre im Amt. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat das Mandat von Frank Hiller bis zu 31. Dezember 2026 verlängert, wie die Deutz AG mitteilte. Hiller ist seit dem 1. Januar 2017 Vorstandsvorsitzender des im SDAX notierten Unternehmens.

Astrazeneca kooperiert mit deutscher Firma bei Impfstoff-Produktion

Das britisch-schwedische Pharma-Unternehmen Astrazeneca schließt sich bei der Produktion seines Corona-Impfstoffs mit der Dessauer Firma IDT Biologika zusammen. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Laut IDT Biologika soll in "zusätzliche Kapazitäten zur Impfstoffherstellung an seinem Hauptsitz Dessau" investiert werden, wobei Details zu der Zusammenarbeit in den kommenden Wochen festgelegt würden.

Ermittler: Nach Boeing-Absturz in Indonesien Hinweise auf technischen Defekt

Nach dem Absturz eines Boeing-Passagierflugzeugs in Indonesien zu Jahresbeginn haben die Ermittler Hinweise auf einen technischen Defekt gefunden. Die automatische Schubregelung sei auf beiden Seiten defekt gewesen, sagte der Ermittler Nurcahyo Utomo bei der Vorstellung eines vorläufigen Untersuchungsberichts am Mittwoch. Die Maschine vom Typ 737-500 der Fluggesellschaft Sriwijaya Air war am 9. Januar mit 62 Menschen an Bord abgestürzt. Alle Insassen starben.

Verkauf von Tiktok in USA liegt auf Eis - Kreise

Der Verkauf des US-Geschäfts der populären Video-App Tiktok an eine Gruppe aus Oracle und Walmart liegt für unbestimmte Zeit auf Eis. Der neue US-Präsident Joe Biden wolle die vom Vorgänger Donald Trump eingeleiteten Schritte hinsichtlich mutmaßlicher Sicherheitsprobleme durch chinesische Firmen umfassend prüfen, sagten informierte Personen. Die Biden-Administration wolle eine eigene Antwort auf das potenzielle Sicherheitsrisiko erstellen, das durch die Sammlung von Daten chinesischer Tech-Unternehmen entstehe.

Coca-Cola rechnet 2021 mit profitablem Wachstum

Coca-Cola strebt für das neue Geschäftsjahr ein hoch einstelliges organisches Umsatzwachstum und einen mindestens ebensolches Plus beim vergleichbaren Gewinn je Aktie an, das bestenfalls auch niedrig zweistellig ausfallen könnte. In der Prognose ist ein Wechselkurseffekt von 3 bis 4 Prozent enthalten, wie die Coca Cola Co. mitteilte.

General Motors übertrifft Erwartungen mit Milliardengewinn

General Motors hat im vierten Quartal dank deutlich höherer Einnahmen wieder einen Milliardengewinn erzielt. Die Erwartungen der Analysten übertraf der US-Autokonzern deutlich. Für das laufende Gesamtjahr zeigte sich die General Motors Co (GM) trotz des Gegenwinds wegen der Chip-Engpässe und höherer Rohmaterialpreise relativ zuversichtlich.

Under Armour überrascht bei Umsatz und Gewinn

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour hat im vierten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Der Adidas-Wettbewerber warnte aber bei Vorlage der Quartalszahlen davor, dass weitere Unterbrechungen oder Schließungen infolge der Pandemie das Geschäft belasten könnten. In den drei Monaten sank der Umsatz laut Mitteilung auf 1,4 Milliarden von 1,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahr

