Drama in drei Akten Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt Zum dritten Mal in Folge - und damit voraussichtlich zum letzten Mal - berichten wir heute prominent über den Fortgang der Mini-GameStop-Revolution an der Wall Street - ein Thema, das nicht nur uns in den letzten Wochen intensiv beschäftigt hat. Es ist auch ein Lehrstück über Börsenpsychologie und darüber, wie schnell die Stimmung von "himmelhoch jauchzend" auf "zu Tode betrübt" umschlagen kann. Obwohl hier alles im Zeitraffer und in einer ...

