Ein Großteil unserer User in Deutschlands größte Finanzcommunity diskutiert am liebsten über den DAX. Besonders jetzt, da der deutsche Leitindex neue Höchststände erklimmt.Oliver Roth, Börsenstratege, Chefhändler und Leiter der Aktienabteilung der Oddo Seydler Bank AG, erklärt im Interview mit Martin Kerscher von wallstreet:online TV, was für ihn derzeit das Spannendste am DAX ist. Viele Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...