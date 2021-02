CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Apple will künftig mit Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) zusammenarbeiten, um Mini-OLED-Display zu fertigen. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) will mit dem Chip-Auftragsproduzenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - kurz TSMC - Mikro-OLED-Displays...

Den vollständigen Artikel lesen ...