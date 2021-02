Die Aktien der chinesischen Gaming-Giganten haben sich hervorragend entwickelt. Da dürfte es für Anleger zu verkraften sein, dass die Kurse am heutigen Handelstag etwas schwächeln. Die langfristigen Geschäftsaussichten bleiben spannend - sowohl Tencent als auch Netease haben diese Woche die Genehmigung für zwei Spiele-Hits in China erhalten haben.Tencent darf "League of Legends: Wild Rift" im Auftrag von Riot Games vertreiben. Netease fungiert als Publisher von Blizzards "Diablo Immortal". Es handelt ...

