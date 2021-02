Die kurze Einschätzung der Lage Die weitere Ausdehnung des Rücklaufs vom Allzeithoch zu Wochenbeginn steigert im DAX die Vielfalt an potenziellen Zielmarken. Die Sturmwarnungs-Marke 14223 bleibt die Konstante in diesem Spiel. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der seit 8612 laufenden korrektiven lila 5 der schwarzen 1 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...