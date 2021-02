DJ PTA-Adhoc: SendR SE: Übernahme einer Mehrheit der Aktien der SendR SE durch die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta033/10.02.2021/21:15) - Die SendR SE hat soeben erfahren, dass ihre Aktionäre XOMOX GmbH, Göttlich GmbH und Alexander Sator als Verkäufer und die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg als Käuferin am heutigen Tage einen Kaufvertrag abgeschlossen haben, mit dem die Aktionäre insgesamt 1.142.080 Aktien an der Gesellschaft an die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zu einem Kaufpreis von EUR 1,4356 je Aktie verkaufen. Auf die verkauften Aktien entfällt ein Anteil von 62,49 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Vollzug des Vertrages soll in den nächsten Tagen erfolgen. Der geschäftsführende Direktor der SendR SE, Claas Henning Thieß, hat sich in diesem Zusammenhang bereit erklärt, sein Amt zeitnah, spätestens bis zum 30. Juni 2021, niederzulegen. Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat im Zusammenhang mit dem Abschluss des Kaufvertrags ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, ferner die Aktien derjenigen Aktionäre der SendR SE zu im Wesentlichen gleichen Konditionen zu kaufen und zu erwerben, die ihre Aktien an der SendR SE im Rahmen der Einbringung ihrer Geschäftsanteile an der Phonofile AS in die SendR SE im August 2016 erworben haben. Auf die Aktien dieser Aktionäre entfällt ein Anteil von 33,73 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Disclaimer: Die Informationen dieser Mitteilung enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Planungen, Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands der SendR SE zum Datum ihrer Veröffentlichung. Derartige Aussagen stellen weder ein Versprechen noch Garantien dar und unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht von SendR SE beeinflussbar sind. Diese Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass tatsächlich eintretenden Umstände wesentlich von den hier getroffenen Aussagen abweichen können. SendR SE ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten. Die Information dieser Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SendR SE, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Sämtliche Informationen in dieser Bekanntmachung richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Gesellschaftssitz in Deutschland haben. Diese Informationen stellen insbesondere auch kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SendR SE an Personen mit Wohnsitz bzw. Gesellschaftssitz in anderen Ländern, z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und Kanada, dar.

(Ende)

Aussender: SendR SE Adresse: Neuer Wall 10, 20354 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Henning Thieß Tel.: +49 40 232053-282 E-Mail: ht@sendr.se Website: www.sendr.se

ISIN(s): DE000A1YDAZ7 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1612988100099 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2021 15:15 ET (20:15 GMT)