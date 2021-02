DER AKTIONÄR hatte es bereits angekündigt, nun ist es offiziell: Der rege Handel an den Finanzmärkten in der Corona-Krise hat der Deutschen Börse ein Rekordjahr beschert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn stieg um neun Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, teilte der Dax-Konzern am Abend mit. Aber so richtig freuen können sich Anleger darüber bislang nicht.Die Nettoerlöse legten um ebenfalls um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu. Die Aktionäre sollen mit einer um zehn Cent auf drei Euro erhöhten ...

