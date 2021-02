Corona und kein Ende? Die Psyche der Anleger schwankt unter diesem Dauerstress stetig hin und her und hat zumindest einen "Sweet Spot', an dem sie Linderung findet - die Impfstoffhersteller. Zwar ist dies auch ein Politikum, aber eben auch ein (hoffentlich) gutes Geschäft.Dabei hat Biontech (US09075V1026) nun nach einer Meldung von heute endlich die Herstellung des Covid-19-Impfstoffes in seiner neuen Produktionsstätte in Marburg gestartet. Viel bewegt hat sich die Aktie aber heute nicht. Sie liegt gleichwohl auf Tradegate um 21 Uhr mit 1,63 % im Plus bei 98,68 Euro.Biontech und sein US-Partner Pfizer (US7170811035) wollen in Hessen bis zu 750 Millionen Dosen des Impfstoffes pro Jahr produzieren. Damit ist dieser Standort zentral für das Ziel beider Unternehmen, die Produktion auf 2 Mrd. Dosen in diesem Jahr auszuweiten. Dies dürfte dann wohl auch dem charttechnisch in den Seilen hängendem Aktienkurs von Pfizer wieder Rückenwind verleihen. Denn ein Blick über die letzten 25 Jahre zeigt, dass die Aktie nicht nur da steht, wo sie auch schon 1998 stand, sondern es hängt auch das Musterrisiko eines über mindestens 22 Jahre ausgebildeten Doppeltops in der Chartluft!

