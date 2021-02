TEMECULA, Kalifornien, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group (CE&IG) von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Tochterunternehmen der Nikkiso Co., Ltd (Japan), gibt bekannt, dass ihre Pumpensparte IP-Rechte für die Fertigung elektromechanischer Stellglieder (EMA) und der zugehörigen Schalttafeln erworben hat.



Wird ein leistungsstarkes EMA in Kombination mit einer kryogenen Kolbenpumpe verwendet, sind weder ein Getriebe noch ein Kurbelgehäuses erforderlich, was eine kompakte Anordnung für vertikale Tauchpumpen ermöglicht. Darüber hinaus bietet das EMA eine vollständige Steuerung von Kolbengeschwindigkeit und Kolbenposition der Pumpe und ermöglicht so einen größeren Regelbereich, einen pulsationsfreien Betrieb von Ausführungen mit mehreren Einheiten sowie eine höhere Zuverlässigkeit.

Die EMA-betätigten Pumpen der Pumpensparte von CE&IG wurden in den letzten vier Jahren verschiedenen Testphasen unterzogen, welche unter anderem den praktischen Einsatz in einem Wasserstofftankstellen-Prototyp umfassten. Die EMA-betätigte Kolbenpumpe ist ab sofort für Wasserstoffanwendungen erhältlich, die einen Abgabedruck von bis zu 900 barg erfordern. Hochdruck-LNG-Kraftstoffversorgungspumpen für Anwendungen in der Schifffahrtsindustrie werden in naher Zukunft verfügbar sein.

"Dies ist ein spannender nächster Schritt für unsere Gruppe, der unseren Kunden bedeutende Vorteile bietet. CE&IG kann jetzt die komplette Pumpenbaugruppe fertigen (vom kryogenen Pumpenkopf bis zur Antriebseinheit) und unseren Kunden eine Komplettlösung mit Werksunterstützung bieten", so Peter Wagner, CEO von Cryogenic Industries und President der Gruppe.

Mit den erworbenen IP-Rechten wird die Pumpensparte von CE&IG künftig in ihrem Nikkiso ACD-Werk in Santa Ana, Kalifornien, EMAs fertigen und montieren.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Tochterunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

