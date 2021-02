DJ KMK-Präsidentin Ernst begrüßt Öffnungsperspektiven für Schulen

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), hat die Öffnungsperspektiven für Schulen ausdrücklich begrüßt. "Die ersten, die von Lockerungen profitieren, sind Kinder und Jugendliche. Das ist ein gutes Ergebnis", sagte Ernst der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwochabend. "Die Länder werden jetzt verantwortungsvoll bei den Grundschulen mit schrittweisen Öffnungen beginnen." Ebenso begrüße die KMK "die Prüfung, ob Erzieherinnen, Erzieher und Grundschullehrkräfte früher geimpft werden können", betonte Ernst.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben einen entsprechenden Prüfauftrag an die Gesundheitsminister erteilt. Konkret geht es darum, ob Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher in der zweiten statt der dritten Prioritätsstufe für Impfungen eingeordnet werden können. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich in der Bund-Länder-Runde für die Prüfung dieser Impfpriorisierung ausgesprochen.

February 10, 2021 20:00 ET (01:00 GMT)

