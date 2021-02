Google Premier Partner erhält Anerkennung für ein API-basiertes Ökosystem, das Kunden neue Möglichkeiten eröffnet, indem es mithilfe von Google-Cloud-Lösungen das Neugeschäftswachstum erleichtert.

SoftServe, ein Marktführer für digitale Kompetenz und Beratung und Google Cloud Premier Partner, hat den Titel "New Business Channels Using APIs Expertise" im Partner Advantage Programm von Google Cloud erhalten. Dieser Titel bedeutet, dass SoftServe über die technische Erfahrung verfügt, die für die Erschließung neuer Kanäle und Geschäftsmodelle durch die Bereitstellung wertvoller Daten und verfügbarer Dienste als APIs für Partner und Entwicklung erforderlich ist.

"SoftServe hat das Ziel, API-basierte Kundenökosysteme zu ermöglichen, die alle Aspekte der Google-Cloud-Lösungen, einschließlich Apigee nutzen, einen größeren Geschäftswert aus digitalen Ressourcen zu generieren", erklärte Andrew Greene, Associate Vice President, Cloud Partnerships Alliances bei SoftServe. "Dieser Titel verdeutlicht, dass wir über die nachgewiesene Kundenerfahrung und die zertifizierte fachliche Expertise für das Design, die Implementierung und Skalierung von Google-Cloud-basierten API-Initiativen für Unternehmenskunden überall auf der Welt verfügen.

Der Titel "Google Cloud Partner Expertise" würdigt den Erfolg des Partners in Bezug auf dessen produkt-, technologie-, lösungs-, arbeitslast- und branchenspezifischen Anstrengungen, die für jeden der Expertise-Titel festgelegte Anforderungen erfüllen müssen. Der Titel "New Business Using APIs Expertise" wird Partnern verliehen, die durch Google Cloud dahingehend geprüft, validiert und verifiziert worden sind, dass sie die digitale Transformation in Unternehmen durch die Nutzung von APIs für digitale Geschäftsplattformentscheidungen anführen, mit denen sich Ökosysteme aus Entwicklern und Partnern aufbauen lassen. SoftServe nutzt Apigee von Google Cloud, eine Plattform für die Entwicklung und das Management von APIs, um Kunden bei der beschleunigte Umstellung auf ein digital Geschäftsmodell zu unterstützen und zugleich Sicherheit, Durchsatzratenbegrenzung, Quoten, Analytik und mehr zu bieten.

Keller Williams, ein in Austin (US-Bundesstaat Texas) ansässiger ReTech-Anbieter hat mit SoftServe gearbeitet, um den wahren Wert der API-Monetarisierung mit Apigee zu verstehen und zur Unterstützung seines innovationsgetriebenen Geschäft die erfolgreiche Migration zu Google Cloud durchzuführen. Keller Williams optimierte sein API-Management mit Apigee zur intelligenten Nutzung seiner bestehenden digitalen Ressourcen für die Schaffung zusätzlicher Umsatzquellen.

"Vom ersten Tag unserer Partnerschaft mit SoftServe beeindruckte das dortige umfassende Wissen über Google Cloud und die Plattform Apigee und wir waren sehr zufrieden mit der Arbeit, die sie für uns geleistet haben, die effektive Meilensteine von Beginn unseres Projekts mit ihnen einschloss", sagte Andrea Barto, Director of Engineering bei Keller Williams. "SoftServe war in der Lage, die Anleitungen und Erklärungen für die verschiedenen Architekten und Systeme zu geben, die wir für das erfolgreiche Setup und die Implementierung unserer API-Monetarisierungsstrategie brauchten. Im Ergebnis kann Keller Williams ein besseres Produkt für unsere Business Stakeholder bieten, die Umsatzsteigerung vorantreiben und die Einbindung Dritter durch die geschickte Nutzung unserer bestehenden Daten ausweiten.

SoftServe unterstützt das Design und die Implementierung von API-Strategien zur Verbesserung existierender Produkte, Systeme und Geschäftsabläufe durch den Zusammenschluss von Anwendungen, Daten und Geräte, sodass vorhandene digitale Ressourcen sich Unternehmensinnovationen und neue Umsatzquellen verwandeln.

Über SoftServe

SoftServe ist Experte im digitalen Sektor, der auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten.

SoftServe bietet offene Innovation von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

