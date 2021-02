TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen (Call 13.00 h) 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.30 h) (14.00 h Capital Markets Day online) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/21

07:00 DEU: Bilfinger, Q4-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 CHE: Vontobel, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

07:15 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: RIB Software, Jahreszahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

09:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (Call 13.30 h)

10:00 DEU: Metro, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung (online)

10:00 GBR: Shell, Strategy Day 2021

11:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen

17:00 DEU: Digitaler Neujahrsempfang Deutsche Bank, Frankfurt/Berlin 18:00 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

ERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bastei Lübbe, Q3-Zahlen

BEL: Umicore, Jahreszahlen

FRA: Legrand, Jahreszahlen

FRA: Rexel, Jahreszahlen

FRA: Natexis, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Q4-Zahlen

NLD: Telenet, Jahreszahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

USA: BorgWarner, Q4-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

USA: PayPal, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 01/21

08:00 DEU: Insolvenzen 11/20 einschließlich Trendindikator 01/21 11:00 EUR: EU-Kommission Online-Pk zur Vorstellung der Konjunkturprognose 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Informationspflichten von Onlinehändlern 09:00 DEU: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie vom Mittwoch 09:30 DEU: Online-Vorstellung der Reiseanalyse Trendstudie 2030 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) 10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Thema "Industrie und Klimaschutz am Beispiel der Automobilindustrie". Gesprächsrunde im Schloss Bellevue u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm, VDA-Präsidentin Hildegard Müller, IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, Frank Sell, Betriebsratsvorsitzender der Robert Bosch GmbH, Daniela Cavallo, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG, und dem Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer. EUR/GBR: EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic reist zu Krisentreffen mit Staatsminister Michael Gove nach London HINWEIS

CHN/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

