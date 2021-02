DJ CORONA-BLOG/Mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 10.200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 10.237 (Vorwoche: 14.211) Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.310.233.

Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 666 (786) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 63.635. Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen bezifferte das RKI auf rund 2,087 Millionen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter zurück und lag bei 64,2 (80.7). Am Vortag hatte sie bei 68,0 gelegen.

