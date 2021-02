Shanghai (ots/PRNewswire) - CANOTWAIT_, gegründet von William Chan, stellte seine Designer-Kollektion exklusiv am 9. Februar 2021 bei FARFETCH vor. Seit einem Jahr auf dem Markt, wurde CANOTWAIT_ sowohl von jungen Kunden als auch von der Streetfashion-Branche gut angenommen. Die Partnerschaft mit FARFETCH ist ein strategischer Schritt für die Marke, der den Weg für die weitere internationale Geschäftsentwicklung ebnet.Dieser Launch ist eine exklusive Zusammenarbeit zwischen CANOTWAIT_, INNERSECT und FARFETCH. William Chan war als Creative Director der Marke maßgeblich an der Entwicklung der Designer-Kollektion beteiligt.Für diesen Frühling hat die Marke drei Kollektionen auf den Markt gebracht: Designer, ToWear und Hype. Die Designer-Kollektion ist ein Gemeinschaftswerk von William Chan und dem Chefdesigner der Marke, Masanori Morikawa. Morikawa, der Gründer von Christian Dada und einer der Top-Modedesigner der Welt, hat für die CANOTWAIT_ Designer Collection sowohl High-Fashion-Elemente als auch Design-Know-how ins Spiel gebracht. Er verwendet die Worte "Rose" und "Hoffnung", die mit fetten Grafiken dargestellt werden, um auf die Notwendigkeit des Glaubens hinzuweisen, um ein schöneres Leben zu führen.INFORMATIONEN ZU CANOTWAIT_CANOTWAIT_ wurde von William Chan gegründet und ist eine Marke, die von moderner Kunst und Straßenkultur inspiriert ist. William Chan ist ein aktiver Kunstsammler und ein großer Gläubiger an die Kraft der Liebe. Das alles ist tief in seiner Marke verwurzelt. Er glaubt, dass, wenn Menschen das Leben schätzen, gute Dinge passieren werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1436439/20210210130427.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1436440/20210210130416.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1436438/20210210130437.jpgPressekontakt:Arthur Zhouarthur.zhou@canotwaitofficial.com+86-13611989822Original-Content von: CANOTWAIT_, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153086/4835554