Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China und Südkorea (Neujahrsfest) sowie Japan (Tag der Reichsgründung) bleiben die Börsen geschlossen. In Hongkong und Singapur findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In China, Hongkong, Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Corona-Lockdown in Deutschland wird bis zum 7. März verlängert. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Über die Öffnung von Kindergärten und Schulen sollen die Bundesländer selbst entscheiden. Friseure dürfen unter Hygieneauflagen bereits ab dem 1. März öffnen. Für Öffnungen im Einzelhandel müssen die Infektionen weiter deutlich fallen. Merkel betonte, dass der Rückgang der Corona-Infektionszahlen Grund zur Zufriedenheit gebe und zeige, dass die Beschränkungen im Corona-Lockdown wirkten. Allerdings warnte sie, dass die Zeit bis Mitte März wegen der ansteckenderen Corona-Mutationen "existenziell" sei für die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Im Einzelhandel sollen bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage Öffnungen möglich sein. Die Zahl der Kundschaft soll auf einen Kunden pro 20 Quadratmeter begrenzt werden. Auch Museen, Galerien sowie Anbieter körpernaher Dienstleistungen sollen ab einer Inzidenz von 35 wieder öffnen dürfen. Bislang lag der Zielwert für Lockerungen bei 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 4Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q

07:15 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 2H

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

09:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK

(13:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren)

10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q

10:00 DE/Aurubis AG, Online-HV

10:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Strategie-Update

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q,

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis,

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Stabilus: 0,50 Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024 im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR Auktion 1,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2041 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR 11:00 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.928,00 0,04 S&P-500-Indikation 3.912,75 -0,02 Nasdaq-100-Indikation 13.662,50 -0,05 Nikkei-225 0,00 0,00 Schanghai-Composite 0,00 0,00 +/- Ticks Bund -Future 176,29 5 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.932,97 -0,56 DAX-Future 13.922,00 -0,72 XDAX 13.932,84 -0,72 MDAX 32.132,82 -0,38 TecDAX 3.479,10 -0,54 EuroStoxx50 3.648,37 -0,35 Stoxx50 3.172,11 -0,08 Dow-Jones 31.437,80 0,20 S&P-500-Index 3.909,88 -0,03 Nasdaq-Comp. 13.972,53 -0,25 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,24 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Eine Abwärtsbewegung kann dabei, wie bereits am Vortag zu beobachten, schnell und heftig ausfallen. Abzuwarten bleibt, ob sie erneut Käufer an den Markt ziehen kann. Neue Impulse sind Mangelware. So beinhaltet der verlängerte Lockdown in Deutschland wenig überraschendes für die Wirtschaft, vielmehr wird das Hochfahren der Konjunktur erst später im Jahr erfolgen, was allerdings so zu erwarten war. Zudem enthielt die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell wenig Neues, sondern er wiederholte, dass die Fed die Wirtschaft weiterhin mit niedrigen Zinsen und hohen Wertpapierkäufen unterstützen werde. Powell bekräftigte außerdem seine Forderung nach mehr fiskalischer Unterstützung für die Wirtschaft. Diese ist mit dem seit Wochen verhandelten bis zu 1,9 Milliarden Dollar schweren Corona-Hilfspaket zwar auf dem Weg, aber noch nicht am Start. Am Berichtstag dürfte es erst einmal die Berichtssaison sein, die die Impulse für die Einzelwerte liefert.

Rückblick: Neue fundamentale Erkenntnisse gab es nicht, noch über den Börsenschluss hinaus war der Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs zugange, der eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bringen dürfte. Die Kurse wurden von den Quartalszahlen gemacht: Die Societe Generale (plus 2,8 Prozent) überraschte positiv mit dem Nettogewinn und übertraf laut Citi die Konsenserwartungen. Der Vermögensverwalter Amundi (plus 1,1 Prozent) legte wie ein Großteil der Wettbewerber ein starkes Schlussquartal 2020 hin. Nach einem konservativen Ausblick ging es für die Aktie von Moeller-Maersk um 6,8 Prozent nach unten. Der Bezahldienstleister Adyen (plus 8,7 Prozent) verdiente im zweiten Halbjahr 2020 dank höherer Umsätze und Zahlungsvolumen mehr als erwartet. Heineken sackten um 5,1 Prozent ab. Der Ausblick des Bierbrauers dürfte das kurzfristige Kurspotenzial begrenzen, so die Einschätzung der Citi-Analysten.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Thyssenkrupp gewannen 6,4 Prozent, nachdem der Stahl- und Industriekonzern im ersten Geschäftsquartal operativ in die schwarzen Zahlen zurückkehrte und die Jahresprognose erhöhte. Ein Kurseinbruch der australischen Tochter Cimic nach einem enttäuschenden Ausblick belastete Hochtief (minus 4,1 Prozent). Nach Zahlen, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegten, kam es bei Delivery Hero (minus 3 Prozent) zu Gewinnmitnahmen. Heideldruck haussierten um 17,1 Prozent nach der Anhebung der EBITDA-Marge. Für Grenke ging es um 10,8 Prozent nach oben, nachdem der Aufsichtsratschef kundgetan hatte, dass die Kritik an der Internen Revision und der Compliance keine unmittelbare Auswirkungen auf die Bilanz habe. Leicht über den Erwartungen lagen Zahlen und Dividende von DIC Asset (plus 6,4 Prozent). Leoni stiegen um 14 Prozent. Am Vorabend hatte der Motorrad-Hersteller Pierer mitgeteilt, dass er seinen Leoni-Anteil auf gut 10 Prozent ausgebaut hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutschen Börse zeigten sich knapp behauptet nach der Bekanntgabe der Zahlen für das vierte Quartal. Ein Wermutstropfen war laut Marktteilnehmern der Dividendenvorschlag, der mit 3,00 Euro die Konsensschätzung von 3,13 verfehlte. Wenig tat sich auch bei der Metro-Aktie, die einen Tick höher gestellt wurde. Im ersten Geschäftsquartal hatten sich coronabedingt Umsatz und Gewinne rückläufig entwickelt. Dennoch bestätigte der Handelskonzern die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Vectron Systems wurden bei Lang & Schwarz rund 2 Prozent nach oben genommen. Der Kassensysteme-Anbieter hatte seine Planungen zurückgezogen, nachdem die Politik den Lockdown erneut verlängerte. Zugleich geht Vectron aber davon aus, dass mit Beendigung des Corona-Lockdowns mit einer starken Nachfrage zu rechnen ist.

USA / WALL STREET

Behauptet - Gleich zum Start wurden neue Rekordhochs erreicht, ehe kleine Gewinnmitnahmen die Oberhand gewannen. Für einen kurzen positiven Impuls hatte im Verlauf US-Notenbankchef Powell gesorgt. Er bezeichnete die Inflation derzeit als kein Problem und signalisierte erneut eine noch länger lockere Geldpolitik. Die bestimmenden Faktoren am Markt waren unverändert die Erwartung eines billionenschweren Stimuluspakets der neuen US-Regierung, Fortschritte bei der Covid-19-Impfkampagne und sinkende Infektionszahlen sowie gute Quartalsberichte der Unternehmen. Auf Unternehmensseite hatte Coca-Cola (minus 0,2 Prozent) zwar einen Rückgang beim Quartalsumsatz um 5 Prozent zu verkraften, das war aber nicht so schwach wie befürchtet. Auch beim Gewinn wurden die Prognosen übertroffen. Under Armour (plus 8,3 Prozent) erwartet 2021 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem der Sportartikelhersteller 2020 in die Gewinnzone zurückkehrte. GM übertraf die Erwartungen ebenfalls, die Aktie verlor dennoch 2,1 Prozent. Die derzeitige Chip-Knappheit könnte das Ergebnis um 2 Milliarden Dollar schmälern, teilte GM mit und will außerdem zunächst weiter keine Dividende ausschütten. Twitter (plus 13,2 Prozent) beschloss das zweite Mal in seiner Unternehmensgeschichte ein Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar. Cisco gaben 2,6 Prozent ab. Der Technologiekonzern schlug zwar die Markterwartungen, doch enttäuschten die Umsätze in bestimmten Segmenten.

