NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 125 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Autogeschäft sei unterbewertet und das Rüstungsgeschäft wachse, titelte Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007030009