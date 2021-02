Abgesehen von Hongkong und Sydney waren heute früh die wichtigsten asiatischen Börsenplätze geschlossen. Das Frühlings- und Neujahrsfest wird sich auch morgen und kommende Woche fortsetzen, sodass die Aktienmärkte in Asien eine längere Pause einlegen. Die Futures entwickeln sich vorbörslich leicht positiv. Während der DAX-Future nahezu unverändert bei 13.930 Punkten notiert, kann der S&P 500 Future 0,14 % auf 3.908 Punkte zulegen. Der Nasdaq-Future verbessert sich leicht um 0,09 % auf 13.656 Punkte.Frankfurt blieb am Mittwoch in der Defensive. Keine Benchmark konnte mit einem Gewinn abschließen. Die Verluste waren relativ gleichmäßig verteilt, wobei der DAX die größten Verluste auf sich zog, nachdem die Wall Street öffnete. Der Blue Chip Index schloss -0,56 % tiefer bei 13.932,97 Punkten. Die größten Verlierer waren MTU Aero Engines (-2,66 %) und Delivery Hero (-2,96 %), die schwache Quartalszahlen vorgelegt hatten. Der DAX wurde dicht gefolgt vom TecDAX, der um -0,54 % auf 3.479,10 Punkte fiel. MDAX und SDAX sanken jeweils um -0,38 %.

