FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China und Südkorea (Neujahrsfest) sowie Japan (Tag der Reichsgründung) bleiben die Börsen geschlossen. In Hongkong und Singapur findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In China, Hongkong, Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank wird die Wirtschaft nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell weiterhin mit niedrigen Zinsen und hohen Wertpapierkäufen unterstützen. Powell sagte laut vorab verbreitetem Text im Economic Club of New York, dass seiner Ansicht nach "eine geduldige, akkommodierende Geldpolitik" eine wichtiger Rolle dabei spielen werde, die Wirtschaft wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem Arbeiter - insbesondere solche mit niedrigem Einkommen - Arbeit finden können. Das bedeutet, dass die Fed auf absehbare Zeit weder ihre Zinsen erhöhen, noch ihre Anleihekäufe zurückfahren wird. Powell bekräftigte außerdem seine Forderung nach mehr fiskalischer Unterstützung für die Wirtschaft und sagte, dass die Geldpolitik allein nicht ausreichen werde, um dem Arbeitsmarkt wieder zu voller Stärke zu verhelfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 760.000 zuvor: 779.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.913,25 -0,01% Nasdaq-100-Indikation 13.663,00 -0,05% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 30.182,44 +0,48% Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.850,10 -0,10%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig Bewegung gibt es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Vorgaben aus den USA sind leicht negativ. Impulse aus der Region sind rar, denn die wichtigen Börsen in Japan, China und Südkorea sind feiertagsbedingt geschlossen. An den Börsen in Festlandchina ruht der Handel wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr bis einschließlich Mittwoch kommender Woche. In Seoul wird der Handel am Montag wieder aufgenommen. In Hongkong und Singapur fand ebenfalls wegen des chinesischen Neujahrsfests am Donnerstag nur ein verkürzter Handel statt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong ging 0,4 Prozent höher aus dem Handel. Der FTSE Straits Times Index in Singapur schloss kaum verändert. Beide Börsen bleiben am Freitag ganz geschlossen. In Singapur wird der Handel am Montag wieder aufgenommen, in Hongkong erst am Dienstag. "Normal" gehandelt wurde dagegen an den Börsen in Australien und Neuseeland. In Sydney verlor die Aktie der Hochtief-Tochter Cimic nach dem zweistelligen Einbruch vom Mittwoch in Reaktion auf enttäuschende Geschäftszahlen weitere 3,4 Prozent. Mehrere Analysten hatten sich kritisch zur Cimic-Aktie geäußert und diese abgestuft oder zumindest das Kursziel gesenkt. Dagegen legten die Aktien des Bergbaukonzerns Newcrest um 4,1 Prozent zu. Das Unternehmen hatte mit seinen Zahlen positiv überrascht und die Dividende erhöht. Der Kurs von AMP brach um 11 Prozent ein, nachdem Ares Management das Übernahmegebot für den angeschlagenen Vermögensverwalter zurückgezogen hatte. Meridian Energy verloren im neuseeländischen Wellingtong 4,4 Prozent und Contact Energy 1,4 Prozent. Hier belastete die Erwartung, dass beide ihre Dividenden kürzen werden. Auch Aktien der Branchen Gesundheit und Reise standen auf der Verkaufsliste. Dagegen erholten sich Sanford um 4,1 Prozent. Die Titel waren am Mittwoch heftig unter Druck geraten, nachdem China die Einfuhr von Produkten aus einer Fabrik des auf Meeresfrüchte spezialisierten Unternehmens ausgesetzt hatte.

US-NACHBÖRSE

Geschäftszahlen von - unter anderem - Uber und Zynga haben im nachbörslichen Handel am Mittwoch im Fokus gestanden. Die Aktien des Fahrdienstanbieters Uber fielen nachbörslich nach Vorlage enttäuschender Zahlen 4,9 Prozent, hatten allerdings im regulären Geschäft um 6 Prozent auf ein Rekordhoch zugelegt. Zynga überzeugte derweil mit einer kräftigen Steigerung von Umsatz und Buchungen. Für die Aktie ging es um 4,6 Prozent nach oben. Ein unerwartet optimistischer Ausblick auf das laufende erste Quartal verhalf der Aktie des Online-Marktplatzes für Immobilien Zillow zu einem nachbörslichen Kurssprung von rund 10 Prozent. Mit Enttäuschung wurden dagegen die Zahlen des Kabel- und Internetanbieters Altice USA aufgenommen. Die Aktie fiel um 4,8 Prozent. Die Aktie des Duft- und Aromenherstellers International Flavours & Fragrances gab in Reaktion auf die Zahlen, die das Unternehmen vorgelegt hatte, nur vorübergehend nach. Das Unternehmen hatte im vierten Quartal deutlich weniger verdient als erwartet. Die Aktie erholte sich jedoch rasch und notierte am Ende des nachbörslichen Handels unverändert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.437,80 0,20 61,97 2,72 S&P-500 3.909,88 -0,03 -1,35 4,09 Nasdaq-Comp. 13.972,53 -0,25 -35,16 8,41 Nasdaq-100 13.655,27 -0,23 -31,82 5,95 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 972 Mio 892 Mio Gewinner 1.635 1.854 Verlierer 1.576 1.373 Unverändert 96 89

Behauptet - Gleich zum Start wurden neue Rekordhochs erreicht, ehe kleine Gewinnmitnahmen die Oberhand gewannen. Für einen kurzen positiven Impuls hatte im Verlauf US-Notenbankchef Powell gesorgt. Er bezeichnete die Inflation derzeit als kein Problem und signalisierte erneut eine noch länger lockere Geldpolitik. Die bestimmenden Faktoren am Markt waren unverändert die Erwartung eines billionenschweren Stimuluspakets der neuen US-Regierung, Fortschritte bei der Covid-19-Impfkampagne und sinkende Infektionszahlen sowie gute Quartalsberichte der Unternehmen. Auf Unternehmensseite hatte Coca-Cola (minus 0,2 Prozent) zwar einen Rückgang beim Quartalsumsatz um 5 Prozent zu verkraften, das war aber nicht so schwach wie befürchtet. Auch beim Gewinn wurden die Prognosen übertroffen. Under Armour (plus 8,3 Prozent) erwartet 2021 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem der Sportartikelhersteller 2020 in die Gewinnzone zurückkehrte. GM übertraf die Erwartungen ebenfalls, die Aktie verlor dennoch 2,1 Prozent. Die derzeitige Chip-Knappheit könnte das Ergebnis um 2 Milliarden Dollar schmälern, teilte GM mit und will außerdem zunächst weiter keine Dividende ausschütten. Twitter (plus 13,2 Prozent) beschloss das zweite Mal in seiner Unternehmensgeschichte ein Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar. Cisco gaben 2,6 Prozent ab. Der Technologiekonzern schlug zwar die Markterwartungen, doch enttäuschten die Umsätze in bestimmten Segmenten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 -0,0 0,11 -1,2 5 Jahre 0,45 -2,7 0,48 9,1 7 Jahre 0,79 -2,8 0,82 14,5 10 Jahre 1,13 -2,9 1,16 21,3 30 Jahre 1,92 -3,3 1,95 26,8

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse deutlicher, die Renditen sanken also, befeuert von den moderaten Inflationsdaten im Januar.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:46 % YTD EUR/USD 1,2129 +0,1% 1,2119 1,2131 -0,7% EUR/JPY 126,85 +0,0% 126,79 126,80 +0,6% EUR/GBP 0,8757 -0,1% 0,8762 0,8779 -2,0% GBP/USD 1,3851 +0,1% 1,3830 1,3819 +1,3% USD/JPY 104,58 -0,0% 104,62 104,51 +1,3% USD/KRW 1104,20 -0,2% 1106,47 1105,72 +1,7% USD/CNY 6,4582 0% 6,4582 6,4383 -1,1% USD/CNH 6,4210 -0,1% 6,4296 6,4233 -1,3% USD/HKD 7,7528 +0,0% 7,7523 7,7525 +0,0% AUD/USD 0,7750 +0,4% 0,7722 0,7747 +0,6% NZD/USD 0,7232 +0,3% 0,7211 0,7237 +0,7% Bitcoin BTC/USD 44.534,50 -1,5% 45.223,25 46.858,25 +53,3%

Der Dollar zeigte sich nach dem schwachen Dienstag stabilisiert - gemessen am Dollar-Index.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,32 58,68 -0,6% -0,36 +19,9% Brent/ICE 61,08 61,47 -0,6% -0,39 +18,1%

Bereits den achten Tag in Folge aufwärts und phasenweise auf 13-Monatshochs ging es mit Ölpreisen, nachdem deutlich gesunkene US-Ölvorräte gemeldet worden waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.838,81 1.842,91 -0,2% -4,11 -3,1% Silber (Spot) 26,93 27,08 -0,5% -0,14 +2,1% Platin (Spot) 1.250,10 1.240,00 +0,8% +10,10 +16,8% Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,0% +0,00 +7,2%

