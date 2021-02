Dublin (ots/PRNewswire) - Aerlytix, der Spezialist für Luftfahrt-Finanztechnologie, hat eine Partnerschaft mit FlightAware, dem globalen Anbieter von Fluginformationen und -einblicken, bekannt gegeben, die eine innovative automatisierte Flottenüberwachungslösung - Aerlytix Alert Tracker - ermöglicht.Die Aerlytix-Lösung wurde von dem Unternehmen in Dublin für die globale Luftfahrtfinanzierungsbranche entwickelt und nutzt die AeroAPI von FlightAware, eine abfragebasierte Engine für den Zugriff auf Echtzeit-, historische und vorausschauende Luftfahrtinformationen. Durch den Zugriff auf detaillierte Fluginformationen unterstützt der Aerlytix Alert Tracker eine fundierte, auf Metriken basierende Entscheidungsfindung.Als Teil seiner hochmodernen Technologieplattform, die branchenführende Analysen bereitstellt, ermöglicht der Aerlytix Alert Tracker den Kunden, ein Verständnis für die Leistung jedes Flugzeugs zu gewinnen, an dem der Kunde ein Interesse hat.Alan Doyle, CEO, Aerlytix, sagte: "Die Arbeit mit FlightAware-Daten gibt uns die Sicherheit, dass unsere Kunden die besten Flugdaten auf dem Markt erhalten. Wir freuen uns, mit FlightAware an Technologielösungen zusammenzuarbeiten, die die Vereinfachung vorantreiben, indem sie den Kunden hochwertige Analysen, Prozesse und Kontrollen bieten. Aerlytix transformiert die Luftfahrtfinanzierung mit disruptiver Technologie, und diese Partnerschaft ist ein zentraler Bestandteil davon."Daniel Baker, CEO, FlightAware, sagte: "Die Nutzung der AeroAPI-Daten von FlightAware durch Aerlytix zur Unterstützung von Entscheidungen der Luftfahrtfinanzierungsbranche steht im Einklang mit unserem Ziel, durch die von uns synthetisierten Daten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Indem wir den Entscheidungsträgern die richtigen Informationen an die Hand geben, bietet das durch unsere Partnerschaft mit Aerlytix entstandene Tool den Anwendern einen einzigartigen strategischen Vorteil."Durch die Verwendung einer "ausnahmebasierten" Methodik ermöglicht die Lösung den Kunden von Aerlytix die Einhaltung von Prozessen und Kontrollen bei der Überwachung von Flotten, unabhängig davon, ob diese verwaltet/besitzt werden, Teil eines Asset Backed Security oder eines bestimmten Fonds sind. Die Lösung verteilt automatisch aktuelle Flotteninformationen an Risiko-, Compliance- und Handelsexperten, ohne dass manuelle Berichte erstellt werden müssen.Aerlytix Alert Tracker benachrichtigt Kunden automatisch, wenn ihre Flugzeuge für einen bestimmten Zeitraum nicht geflogen sind, wenn Flugzeuge wieder fliegen oder wenn Flugzeuge in eine Gerichtsbarkeit von Interesse geflogen sind.Der Aerlytix Alert Tracker vereinfacht Prozesse durch Automatisierung und sorgt gleichzeitig für Produktivitätsgewinne, indem er Ressourcen für andere wertschöpfende Tätigkeiten freisetzt und Near-Live-Ausgaben und -Analysen liefert.Der Chief Technical Officer des Kunden Jackson Square Aviation, Aidan Reynolds, erklärte: "Diese neue Flottenüberwachungslösung funktioniert für uns wirklich gut, die Implementierung war schnell und einfach."In Zusammenarbeit mit FlightAware freut sich Aerlytix darauf, weitere transformative Technologien zu liefern, um sicherzustellen, dass seine Kunden von der Transparenz profitieren, die diese Software und Daten bieten.Pressekontakt:Emma Flannery+35316607395Original-Content von: Aerlytix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153088/4835572