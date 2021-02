DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

11. Februar 2021 RIB Software SE (RIB) gibt ihr vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 bekannt - Umsatz steigt um 21,1% auf 259,8 Mio. EUR - EBITDA (FX bereinigt) steigt um 46,5% auf 71,5 Mio. EUR - Ziel von 100.000 MTWO & iTWO 4.0 Usern mit 174.546 um 75% überschritten Stuttgart, Deutschland, 11. Februar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gab heute ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt und setzt trotz schwieriger Marktbedingungen infolge der weltweiten COVID-19 Pandemie ihren anhaltenden Wachstumskurs fort. 2020 erzielte RIB einen Umsatz von 259,8 Mio. EUR, +21,1% zum Vorjahr. Die wiederkehrenden Umsätze ("ARR") stiegen um 30,2% von 112,6 Mio. EUR auf 146,6 Mio. EUR und die Lizenzumsätze ("NRR") um 14,3% von 45,4 Mio. EUR auf 51,9 Mio. EUR. Das EBITDA betrug 70,9 Mio. EUR, +40,7% zum Vorjahr. Die EBITDA-Marge stieg auf 27,3% (Vorjahr: 23,5%). Das um FX-Effekte bereinigte EBITDA wuchs um 46,5% von 48,8 Mio. EUR auf 71,5 Mio. EUR. Im Segment iMTWO setzte sich die erfolgreiche Entwicklung weiter fort. Die Subscription-Erlöse stiegen um 40,5% auf 87,7 Mio. EUR und die Support-Erlöse um 16,8% auf 53,6 Mio. EUR. Die Lizenz-Erlöse wuchsen um 14,3% auf 51,9 Mio. EUR und die Service-Erlöse um 18,4% auf 56,1 Mio. EUR. Das Segment EBITDA lag mit 70,5 Mio. EUR um 36,4% über dem Vorjahr. Die Segment EBITDA-Marge betrug 27,7%. Die Zahl der User auf unserer cloudbasierten MTWO / iTWO 4.0 Plattform stieg 2020 auf 174.546 und übertraf unsere Zielmarke von 100.000 Usern um 75%. Um die digitale Transformation in der AEC-Branche und den weiteren Ausbau der MTWO Plattform weltweit zu forcieren, haben die RIB Gruppe und die Schweizer SoftwareONE Holding AG im November 2020 einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Mit der Partnerschaft, die ab Anfang 2021 operativ umgesetzt wird, wollen die RIB Gruppe und SoftwareONE gemeinsam die technologische Innovation für die Branchen: Architektur, Ingenieur- und Bauwesen (AEC) global vorantreiben. Mit über 350 Mio. EUR verfügt die RIB Gruppe über ausreichende Investitionsmittel zur Finanzierung ihrer weiteren globalen Expansion. Die RIB Software SE wird die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sowie die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 am Mittwoch, den 31. März 2021 veröffentlichen. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

