09.02.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten,w as der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidanceerhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen - ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Und heute eine Nachricht, die einen der vielen Einzelschritte zeigt, die in der Summe noch grösseren einfluss auf die Bilanz der Plug Power haben werdne, als die beiden Big-Joiunt ventures mit SK Group und Renault: Der langjährige Kunde von Plug Power und einer der größten Branchenvertreter - die Home Depot Inc. - investiert in nachhaltige Logistikketten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...