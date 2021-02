Es sind mitunter schwierige Zeiten für die Garde der Short-Verkäufer. So präsentiert sich die Aktie von K+S, über Jahre hinweg eine der am stärksten leerverkauften Aktie in Deutschland, aktuell in einer sehr starken Verfassung. Dementsprechend hat sich die Shortquote zuletzt deutlich von knapp neun Prozent im Herbst auf 4,63 Prozent fast halbiert. Viele Hedgefonds wollen offenbar raus, zumal dem MDAX-Konzern nun auch das Wetter voll in die Karten spielt. So sorgt die Kältewelle mit Schnee- und Eismassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...