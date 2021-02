HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1720 auf 1570 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Kerry Holford kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Pharmakonzern. Investoren bräuchten mehr Geduld. Ein enttäuschender Ausblick auf 2021 und die weitgehend erwartete Dividendenkürzung von 2022 an hätten die jüngsten Quartalszahlen überschattet./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009252882

