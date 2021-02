Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) hatte im Januar eine Wertminderung in Höhe von 0,3% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten sei es im Januar in Deutschland zu einem moderaten und in den USA zu einem deutlicheren Anstieg des Zinsniveaus gekommen. In der Folge hätten Anleihen hoher Bonität Kursverluste verzeichnet. Hochzinsanleihen hätten den Monat dagegen mit leichten Wertzuwächsen abgeschlossen. Das Wertentwicklungsspektrum der flexiblen Rentenfonds des Portfolios habe zwischen einem Verlust in Höhe von 0,5% und einem Zuwachs in Höhe von 0,8% gelegen. ...

