Heerlen/Barcelona (ots) - Auf dem Weg zur europäischen Dachmarke des digitalen Gesundheitsökosystems der Zur Rose-Gruppe vollzieht DocMorris den nächsten Schritt in der Umsetzung der neuen Markenarchitektur. Die erfolgreiche Einführung des neuen Markenbilds der Apotheke DocMorris sowie der Gesundheitsplattform DocMorris+ in Deutschland markierten nur den Anfang eines Paradigmenwechsels in Richtung digitaler Gesundheit. In einem weiteren Umsetzungsschritt werden nun PromoFarma, die führende Marke für Online-Apothekenmarktplätze in Spanien sowie DoctiPharma, die zweitgrößte Marke in Frankreich, mit der Markenidentität von DocMorris verknüpft.Der neue Markenauftritt von PromoFarma und DoctiPharma übernimmt den Perspektivenwechsel durch die Verwendung des grünen Herzens als Symbol für Gesundheit. Die verschiedenen Grüntöne des Herzens repräsentieren die vielfältigen bestehenden und zukünftigen Gesundheitslösungen, die die Digitalisierung noch persönlicher und individueller möglich macht. Der hellgrüne Schriftzug "by DocMorris" bildet die Markenklammer und zeigt die Zugehörigkeit beider Marktplätze zum europäischen Gesundheitsökosystem.DocMorris, in Deutschland bestens bekannt, wurde von der Zur Rose Gruppe als Dachmarke für ihr europäisches Gesundheitsökosystem ausgewählt. Der internationale Erfolg des Weihnachtsfilms "Herzensangelegenheit" unterstreicht die Markenstärke von DocMorris und zeigt, wie die Marke bei den Verbrauchern in den europäischen Märkten emotional ankommt. Die Zusammenarbeit mit dem globalen Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk in Deutschland - mit der Absicht einer europäischen Ausdehnung - zeigt, wie wichtig es ist, mit erstklassigen Partnern im Gesundheitswesen unter einer Marke zusammenzuarbeiten. Die Kombination von Fachwissen und Partnern mit Kundenbezug ermöglicht es, Menschen besser zu befähigen, ihre eigene Gesundheit zu managen und ihre Lebensqualität zu verbessern, bequem und flexibel. Das vorhandene Marktplatz-Know-how in Spanien und Frankreich innerhalb des Gesundheitsökosystems erhöht die Attraktivität für Verbraucher und ermöglicht eine bessere Produktverfügbarkeit sowie eine schnellere Markteinführung.PromoFarma und DoctiPharma profitieren beim Ausbau ihres Produktangebotes sowie bei zusätzlichen Angeboten von digitalen Services vom vorhandenen Know-how unter der Marke DocMorris und den langjährigen Erfahrungen der gesamten Zu Rose Gruppe, um den Zugang zu Gesundheit für Menschen noch einfacher zu gestalten.Auf dieser Basis befähigt das DocMorris Gesundheitsökosystem zukünftig Menschen in ganz Europa, ihre Gesundheit mit nur einem Klick zu managen - mit Leichtigkeit, Schnelligkeit und Sicherheit. Das Gesundheitsökosystem wird es jedem Anwender, Mediziner, Apotheker oder Gesundheitsdienstleister ermöglichen, die Vision einer nahtlosen und persönlichen 360 Grad Betreuung zu erleben.Der europäische Markenauftritt von DocMorris wurde ebenfalls mit der renommierten und international tätigen Designagentur Mucho aus Barcelona, Spanien, umgesetzt.Kontakt Gesundheitsökosystem:Betül Susamis UnaranChief Strategy and Digital OfficerEmail: betul.unaran@zurrose.comPhone +41 79 834 41 40Original-Content von: DocMorris, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28577/4835727