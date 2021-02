Delivery Hero-Calls mit 92%-Chance bei Rückkehr zum Allzeithoch

Seit ihrem Tief vom Dezember 2018 bei 27,48 Euro befindet sich die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die am 5.1.21 beim Allzeithoch bei 145,40 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Laut Analyse von www.godmode-trader.de konsolidiert die Aktie seitdem in einer potenziellen bullishen Flagge, mit der oberen Begrenzung bei 136,72 Euro. Nachdem der Aktienkurs am 28.1.21 diese Begrenzung unterschritten hatte nähert er sich nun wieder dieser wichtigen Chartmarke an. Gelingt der Aktie ein stabiler Ausbruch über 136,72 Euro, dann könnte sich die Aktie zumindest wieder auf den Weg zum Allzeithoch machen. Scheitert die Aktie an der Überwindung der Flaggen-Oberkante bei 136,72 Euro, dann droht ein Rückfall auf bis 121,40 Euro.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Delivery Hero-Aktie zumindest wieder das alte Hoch bei145,40 Euro erreichen wird, könnte nun eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 135 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis bei 135 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000MA0UPP7, wurde beim Aktienkurs von 129,75 Euro mit 1,24 - 1,25 Euro gehandelt.

Kann sich die Delivery Hero-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 145,40 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,97 Euro (+58 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 115,276 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 115,276 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR4GTN3, wurde beim Aktienkurs von 129,75 Euro mit 1,56 - 1,57 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit wieder ihrem Allzeithoch bei 145,40 Euro annähert, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,01 Euro (+92 Prozent) erhöhen - sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,9846 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,9846 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF5AAU2, wurde beim Aktienkurs von 129,75 Euro mit 1,99 - 2,00 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 145,40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,44 Euro (+72 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de