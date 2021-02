DJ PTA-News: OHB SE: Capital Market Day 2021: OHB SE führt drittes Reporting-Segment DIGITAL ein - erläutert weitere Umsetzungsschritte der Strategie 2025, gibt Ausblick aktuelles Geschäftsjahr

Bremen (pta009/11.02.2021/10:30) - Bremen, 11. Februar 2021. Auf seinem heutigen Capital Market Day 2021 wird der Raumfahrtkonzern OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) die weitere Umsetzung der Unternehmensstrategie "OHB 2025 - Shaping the future" vorstellen.

Ein wesentliches Element der Strategie stellt der im vergangenen Geschäftsjahr initiierte dritte Geschäftsbereich "DIGITAL" dar, der nun seit dem 1. Januar 2021 ein eigenständiges Reporting-Segment bildet. Zu den ersten operativen Erfolgen des neuen Segments gehört die Umsetzung einer Satelliten-Mission innerhalb eines sehr ambitionierten Zeitplans durch die Gesellschaft OHB Cosmos International Launch Services GmbH.

Anlässlich der Veranstaltung heute gibt die Gesellschaft einen Ausblick auf die zu erwartende Geschäftsentwicklung des aktuellen Geschäftsjahrs 2021 anhand der drei steuerungsrelevanten Kennzahlen des Konzerns: Die Gesamtleistung wird mit EUR 1 Mrd. prognostiziert, die Erfolgsgrößen EBITDA und EBIT werden in Höhe von EUR 80 Mio., bzw. 45 Mio. erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 erwartet die OHB SE einen Rekordwert beim Auftragsbestand von circa EUR 2,6 Mrd zum 31.12. Für die Kennzahl Gesamtleistung wird ein Wert von unter EUR 1 Mrd. erwartet. Die Guidance für die beiden Profitabilitätskennziffern EBITDA (EUR 80 Mio.) und EBIT (EUR 44 Mio.), die während des letztjährigen Capital Market Days veröffentlicht wurde, hat die OHB SE im Verlauf der aktuellen Covid-19-Pandemie weder bestätigt noch zurückgenommen. Hinsichtlich dieser Kennzahlen geht die OHB SE davon aus, dass sie leicht unter den ursprünglich prognostizierten Werten liegen werden.

Der testierte Konzern-Jahresabschluss 2020 der OHB SE wird auf der kommenden virtuellen Bilanzpressekonferenz am 17. März 2021 und der sich am selben Tag anschließenden virtuellen Analystenkonferenz im Detail erläutert sowie zum Herunterladen auf der Website der OHB SE zur Verfügung stehen.

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

