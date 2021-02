Der chinesische Elektroautohersteller Nio ist eine der heißesten Wetten im E-Mobility-Sektor. Die letzten Zahlen kamen an der Börse sehr gut an. Nio hat im Januar über 7.200 Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Plus von über 350 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommt die Tatsache, dass Nio-CEO William Li auf dem Nio-Day Anfang Januar ein neues Modell vorgestellt hat. Mit dem ET7 wagt Nio den Vorstoß in das Segment der Limousinen. Eine Ansage an Tesla. Bislang lag der Fokus von Nio auf dem hochpreisigen ...

