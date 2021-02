Der Baupreisindex für Chemieanlagen hat 2020 eine coronabedingte Verschnaufpause eingelegt. Allerdings ragt ein Gewerk heraus, auf das wir bereits im Vorjahr sehr gespannt geblickt hatten. Der PCD-Index für Chemieanlagen hat im vergangenen Jahr deutlich an Dynamik verloren. Während in den Jahren zuvor stets zwei bis drei Indexpunkte zusätzlich zu Buche standen, kletterten die Kosten für Gewerke in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...