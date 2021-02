Kiel (ots) - Als führendes Zentrum für Bewegungsstörungen erweitert das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) am Campus Kiel kontinuierlich sein Spektrum an innovativen Therapieverfahren. Seit einem Jahr können wir Patienten mit essentiellem Tremor eine Behandlung anbieten, die deren Lebensqualität signifikant verbessern kann: Der MRT-gesteuerte hochfokussierte Ultraschall (MRgFUS) von Insightec erlaubt die Behandlung des Gehirns ohne Öffnung des Schädelknochens. Das Verfahren ist in den USA bereits seit mehreren Jahren bei verschiedenen Tremor-Arten, unter anderem auch beim mit Parkinson verbundenen Tremor, erfolgreich im Einsatz.Essentieller Tremor gilt als eine der häufigsten Bewegungsstörungen. Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund eine Million Menschen von dieser Erkrankung betroffen. Sie leiden unter meist starken Einschränkungen im Alltag. Dank des nun verfügbaren Verfahrens können Patienten Besserung verspüren und in der Regel bereits nach wenigen Tagen das Klinikum wieder verlassen.Gern stellen wir Medienvertetern das Verfahren, seine Funktionsweise sowie dessen Nutzen für die Patienten vor und laden hiermit herzlich zu unserer Pressekonferenz ein.Was: Online-PressekonferenzWann: Dienstag, 16. Februar 2021, 10:00 bis 11:30 UhrFormat: Zoom Webinar (wird aufgezeichnet)Sprecher:- Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH- Dr. Niels Bunzen, Vorstand der Damp Stiftung- Prof. Dr. Ann-Kristin Helmers, Oberärztin in der Neurochirurgie und Bereichsleiterin der funktionellen und stereotaktischen Neurochirurgie am UKSH- Dr. Steffen Paschen, Oberarzt in der Neurologie und Experte für Bewegungsstörungen am UKSHAnmeldung unverbindlich und kostenfrei unter:Registrieren (https://zoom.us/webinar/register/WN_wiMHQjjPRYeKDDYzMOtykg)Ist die Veranstaltung für eine Kollegin oder einen Kollegen interessant? Leiten Sie die Einladung gern weiter.Wir freuen uns darauf, einen Einblick in dieses innovative Therapieverfahren zu geben.Pressekontakt:Presseagentur Klenk & Hoursch AGLuisa GehleTel.: 069 719168-156E-Mail: luisa.gehle@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74930/4835918