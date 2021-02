Quicktext affirme son positionnement de leader mondial de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de l'hôtellerie

Quicktext, société de l'Hospitality Tech développant et commercialisant une offre disruptive en intelligence artificielle, annonce une solide croissance en 2020. Dans ce contexte, l'éditeur a connu une augmentation de 15 % en 2020 de son volume d'activité en dépit du contexte sanitaire et une très forte accélération de sa présence à l'international (85 % des ventes au dernier trimestre).

Quicktext a conforté sa position de numéro un en améliorant son avantage concurrentiel et en démontrant sa capacité à innover en continu pour accompagner au mieux les hôteliers dans leur développement dans un monde Covid et post Covid. Cela s'explique principalement par l'approche unique de sa plateforme qui associe à la fois intelligence artificielle, chatbot, data structurées et big data. Concrètement, ce sont aujourd'hui 1?100 hôtels dans 68 pays en 22 langues qui s'appuient sur Quicktext pour mieux commercialiser leurs chambres, améliorer la productivité et la satisfaction de leurs clients.

Cette posture unique va permettre à l'entreprise de mener à bien sa stratégie de croissance sur les 3 prochaines années en développant ses ventes directes auprès des grands groupes, en renforçant son réseau de distribution, en recrutant de nouveaux experts et en développant sa stratégie commerciale. De plus, après avoir largement éprouvé son offre ces dernières années, Quicktext a décidé d'ouvrir son capital en 2021 pour accueillir de nouveaux investisseurs qui lui permettront de mener à bien son développement en particulier en Asie et en Amérique.