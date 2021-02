DJ CNT neuer "Voyager" für KIEFEL GmbH - SAP-Berater unterstützt Thermoform-Spezialist bei S/4HANA-Umstellung

Wien/Freilassing (pts014/11.02.2021/11:30) - Die KIEFEL GmbH, ein weltweit führender Hersteller von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen mit Sitz in Freilassing (Bayern), hat die Wiener SAP-Beratung CNT Management Consulting AG mit der Umstellung ihrer Unternehmensprozesse auf SAP S/4HANA beauftragt. An dem Prozessoptimierungsprojekt "Voyager" mit einem Auftragsvolumen im einstelligen Millionenbereich sind über 110 Spezialisten auf beiden Seiten involviert, erklärt der verantwortliche CNT-Projektleiter Oliver Sommer.

Bis zum Frühjahr 2022 sollen - in mehreren länderübergreifenden Teilprojekten - insgesamt 5.000 Beratertage investiert werden. "Die Umstellung ist die bisher größte Transformation der IT- und Prozesslandschaft, an der interdisziplinär sämtliche Abteilungen des Unternehmens eingebunden sind. Wir können dadurch interne Prozesse weiter optimieren und Aufträge noch schneller abwickeln", erläutert Christian Maier, IT-Leiter bei KIEFEL. Ziel und zentrale Aufgabe für die CNT-Berater ist es vor allem, die komplexen Abläufe des Sondermaschinenbaus in S/4HANA-Templates abzubilden.

Der erste Projektmeilenstein wurde bereits nach 12 Monaten im Oktober 2020 abgeschlossen und legte die Basis für die Template-Vorlagen, die nunmehr in der gesamten KIEFEL-Gruppe, aber auch in der Muttergesellschaft Brückner Group eingesetzt werden können. Der Rollout der Templates in Freilassing erfolgte plangemäß im Jänner 2021. In einem zweiten Schritt sollen - bis Jänner 2022 - auch die KIEFEL Packaging GmbH (KPA) in Micheldorf (Oberösterreich) und die Plattformgesellschaft Brückner Group China (BGC) angedockt werden.

Über die KIEFEL GmbH Die KIEFEL GmbH entwickelt und produziert hochwertige Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen, biobasierte Materialien sowie Naturfasern. Zu den Kunden zählen namhafte Hersteller aus der Medizintechnik-, Kühlschrank- und Verpackungsindustrie. Mit eigenen Vertriebs- und Service-Niederlassungen in den USA, Frankreich, den Niederlanden, Russland, China, Brasilien, Indonesien und Indien sowie Vertriebspartnern in über 60 Ländern ist KIEFEL weltweit vertreten. Zu KIEFEL gehören der niederländische Thermoform-Werkzeugbauer Kiefel Packaging B.V. sowie die österreichische KIEFEL Packaging GmbH, Lieferant für Werkzeuge und Automatisierungslösungen. Bei KIEFEL und seinen Töchtern sind rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. KIEFEL ist Mitglied der Brückner-Gruppe, Siegsdorf, ein im Familienbesitz befindlicher mittelständischer Unternehmensverbund im Maschinen- und Anlagenbau, mit insgesamt rund 2.400 Mitarbeitern an 23 Standorten weltweit. https://www.kiefel.com/de

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 290 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Zürich, Hasselt, Bozen, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 67 Mio. Euro Umsatz (2020) zu den Marktführern für SAP-Beratung und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http:// www.cnt-online.com

