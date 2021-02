Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial setzte auch am Mittwoch seine Bodenbildung fort und pendelte um die 57er Marke, so die Analysten der Helaba.Indes zeige die 55-Tagelinie Richtung Süden, sodass bereits eine geringe Zunahme der Risikoaversion zu einem erneuten Sprung über den Durchschnitt führen könnte. Beim Bankenindex des STOXX 600 bestehe weiterhin die Möglichkeit für die Ausbildung eines Doppeltops, sodass die kommenden Tage versprechen würden, spannend zu werden. Ein wesentliches Augenmerk liege auf der Berichtssaison. Gestern seien weitere Banken-Bücher geöffnet worden. ...

