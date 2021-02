Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Das Niedrigzinsumfeld stellt Anleiheinvestoren weiterhin vor große Herausforderungen, so die Experten von UBS Asset Management.Ein Blick nach China könnte ihre Sorgen jedoch etwas mildern. "Die Renditen von chinesischen Staatsanleihen - sowohl nominale als auch reale Renditen - stechen in einer Welt mit sehr geringen oder gar negativen Anleiherenditen positiv hervor", sage Hayden Briscoe, Head of Fixed Income Asia-Pacific bei UBS Asset Management. Im Portfolio könnten diese Papiere als sicherer Hafen dienen. Trotz der starken Erholung der Wirtschaft sehe Briscoe keine drohende Gefahr von der Inflationsseite. Die Teuerung sei gering und scheine unter Kontrolle. Zinserhöhungen durch die Notenbank seien ebenfalls nicht zu erwarten. ...

