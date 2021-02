Kurz nachdem die Klöckner & CO SE (ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100) am 15. Dezember ein starkes 4. Quartal in Aussicht stellte und sich gleichzeitig optimistisch für den Jahresauftakt zeigte, schnellte die Aktie auf 8.68 Euro nach oben, womit die höchste Notierung seit über zwei Jahren erzielt wurde. Auch wenn der Optimismus für die weitere Geschäftsentwicklung des Stahlhändlers danach zeitweise wieder deutlich nachliess und der Anteilschein am 18. Januar in der Spitze auf ein kurzfristiges Zwischentief von 7.13 Euro zurückfiel, so bleiben die vergleichsweise positiven Geschäftsaussichten für den Duisburger Konzern unverändert intakt.Wie der SDAX-Konzern am Montag mitteilte, wird das erste Quartal mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 110 Millionen bis 130 Millionen Euro sehr deutlich über dem Vorjahreswert von 21 Millionen Euro liegen. Getrieben wurde der massive Ergebnisanstieg laut Klöckner durch eine anhaltende Erholung der Stahlnachfrage und gleichzeitig deutlich höheren Preisen in Europa und in den USA. Zudem habe die Firma gleichzeitig seine Kostenbasis nachhaltig reduziert, weshalb sich die positive Marktentwicklung besonders deutlich auf das Geschäftsmodell ausgewirkt habe.

