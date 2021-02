Märkte um 12: Wall Street gibt DAX Rückenwind - Deutsche Börse AG mit Rekordergebnis

Der DAX hangelt sich am Donnerstagmittag trotz der Verlängerung des Lockdowns in Deutschland um zeitweise 0,5 Prozent nach oben und notiert damit knapp unter der 14.000er-Marke. Gut möglich ist hier, dass schon bald neue Rekordhochs erklommen werden, denn vom US-Aktienmarkt kommen weiterhin hervorragende Vorgaben. Die wichtigsten Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 markierten am Vortag neue Allzeithochs.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,5% 13.996 MDAX +0,7% 32.364 TecDAX +1,3% 3.523 SDAX +0,7% 15.538 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.660

Neue Kaufempfehlung für die adidas-Aktie

Am Donnerstagmittag gibt es im DAX 23 Gewinner und sieben Verlierer. Die größten Gewinner waren die Aktien von adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0), Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) und Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905).

Die Aktie von adidas legte zeitweise um über drei Prozent zu. Für Kursauftrieb sorgte eine positive Analysteneinschätzung. Die Schweizer Großbank UBS (WKN: A12DFH / ISIN: CH0244767585) hat die adidas-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 268 auf 338 Euro angehoben.

Deutsche Börse AG: Rekordergebnis

Im Fokus stand am Donnerstagmittag auch die Aktie der Deutsche Börse AG (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Die Corona-Pandemie hat den Wertpapierhandel an der Frankfurter Börse angefeuert. Das sorgte bei dem DAX-Konzern im vergangenen Jahr für ein Rekordergebnis, wie die Deutsche Börse AG am Mittwochabend verkündete.

Den vollständigen Artikel lesen ...