Vancouver, B.C, 11. Februar 2021 - Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF; FWB:2V0) ("Marble" oder das "Unternehmen"), ein Finanztechnologieunternehmen, das Kanadiern den Weg in eine positive finanzielle Zukunft ebnet, freut sich, eine Empfehlungsvereinbarung mit der Webpals Group ("Webpals") bekannt zu geben, über die den Besuchern von greedyrates.ca und youngandthrifty.ca die KI-gesteuerte SaaS-Finanz-Wellness-Plattform MyMarble von Marble angeboten wird.

Marble, ein führendes innovatives Finanztechnologieunternehmen, weitet sein Empfehlungsprogramm auf Webpals aus, eine Gesellschaft, die Websites im Bereich persönliche Finanzen betreibt - von Kreditkarten und Versicherungen über Darlehen bis hin zu Robo-Advisors -, um die Konsumenten dabei zu unterstützen, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, und liefert so qualitativ hochwertige User mit besser abgestimmten Interessen. Die Daten über die exklusiv betriebenen Websites greedyrates.ca und youngandthrifty.ca, die monatlich mehr als 800.000 Besucher anziehen, stellen für Marble ein leistungsstarkes Instrument für die Kundenakquise dar. Der Zugang zu diesen engagierten Besuchern bietet Marble signifikante neue Wachstumschancen bei der Unterstützung der Kanadier mithilfe seiner holistischen persönlichen Fintech-Lösung, die präzise, von Experten kuratierte Empfehlungen, Informationen und finanzielles Know-how bietet.

Gemäß einem offiziellen statistischen Bericht aus Kanada von 2020 war bei den kanadischen Haushalten im dritten Quartal jeder Dollar verfügbaren Einkommens mit durchschnittlich $ 1,71(1) Schulden belastet. Mit der zunehmenden Verschuldung der Kanadier sowie der durch die globale Pandemie verursachten finanziellen Gefährdung und Unsicherheit steigt der Bedarf an Websites, die wie greedyrates.ca und youngandthrifty.ca Finanzinformationen anbieten, um die Kanadier zu unterstützen, die richtigen proaktiven Lösungen wie MyMarble zu finden und damit ihren künftigen finanziellen Wohlstand zu sichern.

Diese Vereinbarung stützt sich auf die Prognosemethoden, die AI-gesteuerte Technologie und voll automatisierte Business Intelligence, das Content-Managementsystem, das Back-Office und die DevOps-Tools von Webpals, mit welchen das User-Verhalten sorgfältig nachverfolgt und analysiert werden kann. Mit einer derart leistungsstarken Technologie ist Webpals in der Lage, Zielgruppensegmente aufzubauen und wichtige User ins Visier zu nehmen, die die Zielgruppe von MyMarble sein werden. Durch diese Vereinbarung erhalten Millionen kanadische Besucher von greedyrates.ca und youngandthrifty.ca Zugang zur Plattform MyMarble, die KI-gesteuerte Empfehlungen, Kreditüberwachung, Coaching und Budget-Technologie bietet, um die Bonität der Kunden konsequent zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Webpals und die Einführung der Plattform MyMarble über das einzigartige Portfolio der äußerst zielgerichteten Content-Ströme von Webpals", sagte Rich Elliott, der Director of Marketing von Marble. "Webpals ist ein weltweit führender Anbieter von äußerst wertvollem und informativem Content für seine Besucher, und dies passt sehr gut zur Philosophie von Marble und zu seinen Kunden auf der Plattform MyMarble. Mit dieser Vereinbarung kommt das Unternehmen einen weiteren Schritt voran bei seinem Ziel, Kunden mit eingeschränktem Zugang zu Banken in die finanzielle Zukunft zu führen, die sie verdienen."

"Wir werden MyMarble helfen, die ausgezeichnete Technologie und Datenanalytik effizient einzusetzen, um essentiellen Content zu bieten, der durch redaktionelle Integrität abgesichert ist", meinte Niv Yatsiv, Head of Finance & Tech von Webpals.

Über Webpals

Webpals ist ein Performance-Publisher, der zur XLMedia Group (AIM: XLM) gehört und zu 100 % im Eigentum von XLMedia (AIM: XLM) steht. XLMedia ist eine weltweit agierende Performance-Publishing-Gruppe, die in 18 Sprachen und in 19 Ländern tätig ist und jeden Tag mit ausgesprochen attraktivem Content mehr als eine Million Einzelbesucher anzieht. Die Gruppe setzt redaktionelle Inhalte durch leistungsstarke, datengestützte Konsumenten-Informationen in hochgradig ansprechenden Content um; sie besitzt und betreibt ein Portfolio vertrauenswürdiger Marken-Websites in mehreren Branchen mit einer ausgeprägten Spezialisierung auf persönliche Finanzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.webpals.com

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF, FWB: 2V0) Marble nutzt seine bewährten datengesteuerten Strategien, die die Möglichkeiten des maschinellen Lernens, der Datenwissenschaft und der künstlichen Intelligenz nutzen, durch seine branchenführende MyMarble-Plattform, die derzeit die proprietären Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro beherbergt, um für die Menschen in Nord Amerika einen klaren Weg in Richtung finanzielles Wohlergehen und eines aussagekräftigen Kreditscores einzuschlagen und zu steuern. Marble ist stolz darauf, seit 2016 Tausende von benachteiligten Menschen in Kanada zu einer positiven finanziellen Zukunft befähigt zu haben, und wir werden uns durch die Lizenzierung unserer proprietären Produkte auf der MyMarble-Plattform weiterhin als Marktführer im Bereich finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) etablieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mymarble.ca.

