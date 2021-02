Die Beteiligung belaufe sich nun auf 10,79 Prozent, wie Aggregate am Donnerstag mitteilte. An der Börse ist die S IMMO derzeit knapp 1,3 Mrd. Euro wert. Erst Ende Jänner war die auf Deutschland ausgerichtete Investmentgesellschaft mit 9,03 Prozent bei der S IMMO einstiegen - der heimische Investor Ronny Pecik hatte ein Paket in dieser Größe abgestoßen. Zugleich erwarb die Gesellschaft 10,54 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...