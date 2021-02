Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX gab bis 12.00 Uhr um 0,53 Prozent auf 2.983,84 Punkte nach. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Anleger bzw. einsetzende Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Aufwärtsschub. Der heimische Leitindex hatte zuvor sieben Gewinntage in acht Sitzungen absolviert. An den europäischen Leitbörsen überwiegen am Berichtstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...