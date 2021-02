NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Der Spirituosenproduzent sei mit seinen soliden Halbjahreszahlen dem Vorbild anderer Unternehmen der Branche gefolgt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Anleger dürften die starke Performance deshalb aber auch schon erwartet haben./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 02:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 02:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

