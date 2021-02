Am Dienstagabend hatte Fahrdienstvermittler Lyft seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht - und Anleger mit riesigen Verlusten und Umsatzeinbrüchen erschreckt. Die Lyft-Aktie zog am Mittwoch dennoch rund fünf Prozent an. DER AKTIONÄR verrät den Grund.Zwar fiel im vierten Quartal ein Verlust von 458 Millionen Dollar (0,58 Dollar pro Aktie) an und die Erlöse sanken um 44 Prozent auf 570 Millionen Dollar. Doch damit wirtschaftete Lyft besser als von Analysten mit Umsätzen von 563 Millionen ...

