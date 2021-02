Toronto, Kanada - 10. Februar 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, ein Update zu seinen regionalen Explorationsplänen auf dem Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. In diesem Sommer plant das Unternehmen die Erkundung des Trends Percival, der sich 14 Kilometer (km) östlich der Lagerstätte Eau Claire befindet. Percival war der Ort einer Entdeckung im Jahr 2018, die Bohrabschnitte von 78,5 Metern (m) mit 1,46 g/t Gold (Bohrloch ER18-822) und 87m mit 2,35 g/t Gold (ER18-823)[i] von der Oberfläche aus beinhaltete (Abbildung 1). Der mineralisierte Fußabdruck bei Percival ist 400 m mal 100 m groß und befindet sich innerhalb von sulfidierten und verkieselten Brekzien in einer Sedimentabfolge in mehreren parallel gestapelten Linsen (Abbildung 2). Dies stellt eine zweite Art von Mineralisierung auf dem Projekt Eau Claire dar, die nach Ansicht des technischen Teams von Fury weitgehend untererforscht ist.

"In den vergangenen sechs Monaten hat unser technisches Team beträchtliche Möglichkeiten identifiziert, um die Unzen bei Eau Claire zu erhöhen und die vergangenen Entdeckungen auf der gesamten Landposition zu erweitern. Bei Percival haben wir die Entdeckung der Oberflächenmineralisierung unter der Ackerabdeckung mittels Biogeochemie deutlich vorangetrieben. Dies eröffnet das gesamte Grundstück für die Erschließung neuer Ziele, da wir planen, in diesem Sommer die Trends Percival, Serendipity und North Structure zu erkunden", sagte Michael Henrichsen, SVP, Exploration von Fury.

Geochemieuntersuchung auf Percival

Das Grundstück Percival lieferte keine Goldreaktion aus den historischen Bodenproben, die die Mineralisierung bedeckten, was das Unternehmen dazu veranlasste, verschiedene orientierende geochemische Untersuchungen über der Zone durchzuführen, um eine direkte, kontrastreiche Goldreaktion aus dem mineralisierten Grundgestein zu erhalten, das von oberflächlichen Hügeln bedeckt ist. Fury war erfolgreich bei der Entdeckung der Goldmineralisierung bei Percival durch biogeochemische Probenahmen, bei denen Fichtenzweige gesammelt, verascht und dann untersucht werden. Die Proben wurden alle 50 m auf zwei Linien im Abstand von 100 m entnommen und die Goldergebnisse zeigten eine Anhäufung von erhöhten Werten über dem Bereich der Mineralisierung (Abbildung 3). Diese erhöhten Ergebnisse zeigen die Effektivität dieser Technik und das Unternehmen plant, sie in ausgewählten strukturellen Korridoren auf dem Grundstückspaket Eau Claire einzusetzen, um die Entwicklung neuer Bohrziele zu unterstützen (Abbildung 1).

2021 Regionale Erkundungspläne

Fury plant die Durchführung eines umfangreichen biogeochemischen Programms auf dem Grundstück Eau Claire mit dem Ziel, im Jahr 2021 neue Bohrziele zu entwickeln. In Verbindung mit den geochemischen Untersuchungen sind entlang des Percival-Trends bodengestützte geophysikalische Untersuchungen mit induzierter Polarisation geplant, um die geophysikalische Signatur der Mineralisierung zu erfassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sich die sulfidreichen Siliziumdioxid-Brekzienkörper bei Percival aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit und Wiederaufladbarkeit gut abbilden werden und dass ein hohes Potenzial für ähnliche Reaktionen entlang des Trends der beobachteten Mineralisierung besteht.

Abbildung 1: Eau Claire Prospektionskarte und biogeochemischer Probenahmeplan 2021 auf reduzierter bis poliger Magnetik.

Abbildung 2: Percival Prospect >0,5 g/t Gold Interpolant mit den Highlights der historischen Bohrungen.

Abbildung 3: Vergleich von historischer Bodengeochemie und biogeochemischer Probenahme 2020.

David Rivard, P.Geo, Exploration Manager bei Fury, ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung übernimmt.

Biogeochemische Proben

Die biogeochemischen Proben wurden durch das Sammeln von ca. 200 Gramm Schwarzfichtenzweigen entnommen und zur Vorbereitung und Analyse an ALS Lab in Vancouver, BC (ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditierte Einrichtung) geschickt. Die Vorbereitung umfasste das Trocknen, die Trennung der Nadeln von den Zweigen und die Veraschung nur der Nadeln bei 475 °C für 24 Stunden (VEG-ASH01). Die veraschten Proben werden auf 65 Elemente mittels Salpeter-/Salzsäureaufschluss mit ICP-MS-Abschluss analysiert (ME-VEG41a). QA/QC-Programme mit Laborduplikaten, Standards und Leerwerten zeigen eine gute Genauigkeit.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauanlagen wird Fury seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch Projekterschließung und potenzielle Neuentdeckungen aggressiv ausbauen und weiterentwickeln. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines besuchen Sie www.furygoldmines.com.

Vorausschauende Informationen und zusätzliche Vorsichtshinweise

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze angesehen werden können und sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder den Negativen und/oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Spezifische zukunftsgerichtete Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, beinhalten Informationen in Bezug auf: Furys Explorationsprogramme auf seinem Grundstück Eau Claire und insbesondere entlang des Percival-Trends; Furys Wachstumspläne; und das zukünftige Wachstum und die Entwicklung von Furys Mineralgrundstücken.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbunden sind. Zu diesen Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, gehören: allgemeine wirtschaftliche und branchenspezifische Wachstumsraten; das Budget der Gesellschaft, einschließlich der erwarteten Kosten und der Annahmen bezüglich der Marktbedingungen; die Fähigkeit der Gesellschaft, zusätzliches Kapital für die Fortführung ihrer Explorations-, Erschließungs- und Betriebspläne zu beschaffen; die Fähigkeit der Gesellschaft, die für ihre gegenwärtige und zukünftige Geschäftstätigkeit erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten oder zu erneuern; und die Annahmen der Gesellschaft bezüglich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Risiken in Bezug auf, aber nicht beschränkt auf: die COVID-19-Pandemie, den zukünftigen Preis von Mineralien, einschließlich Gold und anderen Metallen, und den Erfolg der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem angegebenen Datum dar. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen der Bergbauoffenlegung

Die bergbaulichen und technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Gesetzen und den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves ("CIM Standards"). Die Beschreibungen der Projekte des Unternehmens unter Anwendung des geltenden kanadischen Rechts und der CIM-Standards sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56677Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56677&tr=1



