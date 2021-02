Diese ist eine Tochter der staatlichen deutschen "Bad Bank" FMS, die nach dem Zusammenbruch der Hypo Real Estate gegründet wurde. Die BAWAG führe die Bieterliste aktuell an und befinde sich mit der FMS Wertmanagement in Verhandlungen. Eine fixe Übereinkunft gebe es aber noch nicht, so Bloomberg unter Berufung auf Insider. Mit der Depfa Bank würde die BAWAG ein Institut mit geringem Kreditrisiko und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...