Am Donnerstag feiert Bumble sein Börsendebut an der Nasdaq. Zuletzt hob das Unternehmen nicht nur die Preisspanne an, es erhöhte auch die Zahl der Aktien, die ausgegeben werden sollen. Die Frage ist: Sollten Anleger bei Bumble Schmetterlinge im Bauch bekommen oder sind gebrochene Herzen vorprogrammiert?Die Bumble Holding ist Betreiber der Dating-Apps Bumble und Badoo. Mit zusammen knapp 42 Millionen monatlich aktiven Nutzern zählen sie zu den weltweit beliebtesten Services in diesem Segment. Seit ...

