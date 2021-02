Was wird aus 70 Mrd. € Marktwert von DAIMLER, wenn die Lkw-Sparte als Spin-off an die Aktionäre verteilt wird? Nur 25 % bleiben bei der Mutter. Warum ist dies entscheidend?Die aktuellen Ausgangswerte lieferte DAIMLER selbst. Hochgerechnet auf ein Jahr ergeben sich: Mercedes Benz dürfte einen Umsatz um 100 Mrd. € erreichen inklusive der neuen E-Mobil-Sparte. Für den Lkw-Sektor rechnet man mit 32 bis 34 Mrd. €. Für jeden Teil gesondert ergeben sich daraus Marktwerte von 80 Mrd. und 17 - 19 Mrd. €. Zusammen überschlägig 97 - 99 Mrd. €. Die Entflechtung enthält damit einen "Hebel".



Die bisherigen Mischgrößen in der Konzernbilanz lassen sich durch die Trennung sauber auf die jeweiligen Sektoren umlegen. Das ergibt eine deutliche Anhebung für die Pkw-Seite und eine Entlastung für die Lkw-Seite mit dem Wegfall der Konzernumlage. Sie wird bei etwa 1 bis 1,1 Mrd. € p. a. geschätzt. Ferner: Ab 75 % Free Float wird DAIMLER LKW ein eigenständiges Unternehmen, das auch von Finanzinvestoren und Fondsmanagern objektiv eingeordnet wird. Der objektive Zielwert für DAIMLER als Mercedes Benz mit 25 % an DAIMLER LKW errechnet sich damit in der genannten Größenordnung von knapp 100 Mrd. € als Summe. …



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, zusammen mit seinem Redaktionsteam die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 06! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 06:



Themen u.a.:++ Märkte jonglieren auf dem Hochseil ++ Markttechnik: New York bleibt Maßstab++ DAIMLER: Hebel dank Entflechtung ++ TRATON muss nachlegen++ ERICSSON überzeugt ++ SÜDZUCKER vor Comeback?++ ALCON setzt auf Innovationen ++ MACY'S steuert 200 % an++ APACHE: Schnelligkeit als Vorteil?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de