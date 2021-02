DJ MÄRKTE USA/Aufwärts mit guten Quartalszahlen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach zwei verhaltenen Handelstagen mit Konsolidierungstendenz dürfte die Wall Street leicht im Plus in den Donnerstag starten. Dies war allerdings auch am Mittwoch der Fall, bevor die Gewinne abschmolzen. Für ein freundliches Sentiment sorgt weiter das Billionen-Stimuluspaket der neuen Regierung.

Vorbörsliche wöchentliche Arbeitsmarktdaten lagen auf der schwachen Seite, die Zahl der neuen Anträge auf Arbeitslosenhilfe war um einiges höher als prognostiziert. "Noch immer ist eine große Zahl von Jobs verlorengegangen, und es ist klar, dass mehr staatliche Hilfe vonnöten ist", sagt Shoqat Bunglawala von Goldman Sachs Asset Management. Diese Hilfe und eventuelle Steuererleichterungen seien ein entscheidender Faktor für die Konsumenten.

Am Vortag hatte Fed-Präsident Jerome Powell zugesichert, dass die US-Notenbank die Wirtschaft weiter mit niedrigen Zinsen und Assetkäufen stützen wird. Hauptthema bleibt ansonsten die Berichtssaison, diese sei bislang "phänomenal" verlaufen, sagt Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management. Es gebe "fundamentale Gründe für Kursgewinne".

Aktien aus dem Lebensmittelsektor nach Zahlen überwiegend im Plus

Der Getränkehersteller Pepsi hat im vierten Quartal 2020 die Markterwartungen übertroffen und eine Dividendenerhöhung angekündigt. Die Aktie gewinnt vorbörslich 0,5 Prozent.

Gemischt fielen die Zahlen von Tyson Foods aus. Während der Gewinn die Erwartungen übertraf, blieb der Umsatz dahinter zurück. Die Aktie legt vorbörslich 0,3 Prozent zu.

Kraft Heinz gewinnen 1,8 Prozent, nachdem der Lebensmittelriese die Erwartungen übertroffen hat. Zudem verkauft er sein Nussgeschäft Planters für 3,35 Milliarden US-Dollar in bar an den Wettbewerber Hormel Foods Corp.

Die Kellogg-Aktie gibt nach enttäuschenden Zahlen 0,2 Prozent nach. Abgefedert wird der Titel durch einen starken Ergebnisausblick.

Die Aktien des Fahrdienstanbieters Uber geben 3,5 Prozent nach. Wegen der Corona-Krise verbuchte das Unternehmen im vierten Quartal einen kräftigen Umsatzrückgang und einen Verlust von fast 1 Milliarde Dollar. Dabei schnitt Uber noch schlechter ab als Analysten erwartet hatten.

Zu den Nutznießern der Pandemie gehört dagegen der Spieleanbieter Zynga. Er profitiert davon, dass die Krise die Menschen zwingt, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Im vierten Quartal hat Zynga bei Umsatz und Buchungen einen Rekord erzielt. Die Aktie legt vorbörslich um 3,9 Prozent zu.

Der Dollar-Index gibt leicht nach. Teilnehmer vermissen die Impulse, nachdem ein Gutteil der Erwartungen bei Fed-Politik und Staatsausgaben bereits abgearbeitet wurden, indem der Greenback seit Monaten Schwäche zeigt.

Auch der Goldpreis zeigt wenig Bewegung. Die Ölpreise tendieren etwas zur Schwäche, nachdem die Opec die Prognose für die Nachfrage 2021 etwas gesenkt hat.

Am recht ruhigen Anleihenmarkt werden zehnjährige Titel leicht abverkauft, die Rendite legt etwas zu.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 0,4 0,11 -0,8 5 Jahre 0,45 0,0 0,45 8,9 7 Jahre 0,79 -0,2 0,79 13,9 10 Jahre 1,14 0,9 1,13 22,0 30 Jahre 1,91 0,2 1,91 26,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2147 +0,23% 1,2128 1,2133 -0,5% EUR/JPY 127,14 +0,27% 126,83 127,01 +0,8% EUR/CHF 1,0804 +0,12% 1,0793 1,0801 -0,1% EUR/GBP 0,8777 +0,17% 0,8756 0,8764 -1,7% USD/JPY 104,66 +0,04% 104,57 104,69 +1,3% GBP/USD 1,3839 +0,07% 1,3852 1,3843 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,4177 -0,19% 6,4212 6,4288 -1,3% Bitcoin BTC/USD 47.768,49 +5,63% 44.846,00 44.710,00 +64,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,28 58,68 -0,7% -0,40 +19,8% Brent/ICE 61,06 61,47 -0,7% -0,41 +18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.843,95 1.842,91 +0,1% +1,04 -2,8% Silber (Spot) 27,14 27,08 +0,2% +0,06 +2,8% Platin (Spot) 1.243,30 1.240,00 +0,3% +3,30 +16,2% Kupfer-Future 3,79 3,77 +0,3% +0,01 +7,6% ===

