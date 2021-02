An der Wall Street stehen die Amplen am Donnerstag wieder auf grün. Der Future auf den Dow Jones notiert rund 0,2 Prozent höher und auch für den S&P500 und den Nasdaq Composite dürfte es mit Ertönen der Eröffnungsglocke zunächst nach oben gehen. Besondere Dynamik ist dabei im Technologiesektor zu erwarten. Daneben stehen die Aktien von Cannabis-Unternehmen erneut im Fokus, die in den letzten Tagen durch enorme Kursausschläge für Schlagzeilen gesorgt haben.

