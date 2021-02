DJ PTA-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA: Verzicht auf 80% der variablen Managementvergütung erhöht die Investitionsmöglichkeiten der coinIX deutlich

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg, 11. Februar 2021 (pta025/11.02.2021/15:05) - Satzungsgemäß hat die Gesellschaft ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin für die von Ihr erbrachten Managementleistungen ein fixe und eine performanceabhängige Vergütung zu entrichten. Grundlage der Ermittlung der performanceabhängigen Komponente ist dabei der Zuwachs des Vermögens, wobei an Börsen oder Marktplätzen gelistete Vermögensgegenstände satzungsgemäß mit Marktpreisen zu bewerten sind. Die Gesellschaft hat in 2020 eine Position von mehr als 15 Mio. Stück des GRT Token erworben, der seit Dezember an mehreren Kryptobörsen gelistet ist. Der Kurswert dieser Position belief sich zum 31.12.2020 auf 4.815.000 EUR und führt zu einem erheblichen Zuwachs des bewerteten Vermögens der Gesellschaft. Unter Berücksichtigung dieses Zuwachses hat die Gesellschaft mehr als 700.000 EUR an ihre persönlich haftende Gesellschafterin zu zahlen. Die persönlich haftende Gesellschafterin hatte der Gesellschaft trotz bestehender Ansprüche noch nie eine performanceabhängige Managementvergütung in Rechnung gestellt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat am 11. Februar 2021 beschlossen, auf 80% dieser Managementvergütung zu verzichten, da die Liquidität der Gesellschaft aktuell in vielen vielversprechenden Projekten gebunden ist und zudem angesichts der hohen Volatilität der Kurse im Kryptomarkt unsicher ist, ob der eingetretene Wertzuwachs auch nachhaltig ist. Der Verzicht ist mit einem Besserungsschein verbunden. Demzufolge lebt der Vergütungsanspruch wieder auf, soweit der Wertzuwachs auch zum nächsten Berechnungszeitpunkt für eine Erfolgsbeteiligung der persönlich haftenden Gesellschafterin noch vorhanden ist. Am 11. Februar 2021 beläuft sich der Kurswert der von der Gesellschaft gehaltenen GRT-Token auf über 20.000.000 EUR. Der Beschluss führt zu einer deutlich reduzierten Kostenlast der Gesellschaft. Die sich daraus ergebende Verbesserung der Liquidität um über 600.000 EUR wird die coinIX zum weiteren Portfolioausbau verwenden.

