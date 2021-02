Die Corona-Krise und der Ölpreisverfall setzten dem Industriedienstleister Bilfinger 2020 deutlich zu. Sowohl der Umsatz als auch das operatives Ergebnis gingen erheblich zurück. Insgesamt stand nur wegen eines Sondererlöses ein Gewinn. So äußert sich die Finanzchefin "Das Jahr 2020 war in vieler Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr", teilte Finanzchefin Christina Johansson am Donnerstag mit. Sie hat vorübergehend den Chefposten übernommen, nachdem ...

